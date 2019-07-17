Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: S-400 nedeniyle F-35 imkansız

ABD yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alma F-35 projesinin iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğüden yapılan yazılı açıklamada, "Malesef Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alma kararı, bu ülkenin F-35 (projesi) ile devam eden ilişiğini imkansız kılmaktadır. F-35, ileri kabiliyetlerini öğrenme amacıyla kullanılabilecek bir Rus istihbarat toplama platformuyla bir arada bulunamaz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"ABD, meşru hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için hava savunma çözümleri sunmak amacıyla Türkiye ile aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu yönetim, Patriot hava savunma sistemlerini alması için Türkiye'ye birçok öneri yapmıştır. Türkiye uzun süreli ve güvenilir bir ortaktır ve 65 yılı aşkın süredir NATO müttefikidir fakat S-400'leri alması, NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzak durmak için birbirine yaptığı bağlılık vaadine zarar vermektedir."

Açıklamada ayrıca, S-400 alımının, Türkiye'nin NATO ile beraber operasyon yapma kabiliyetini de etkileyebileceği belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişki güçlüdür. Türkiye'de S-400 sistemlerinin varlığının farkında olarak, Türkiye ile yoğun bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMAYA TÜRKİYE'DEN YANIT

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yanıt geldi. Yapılan açıklamada ''ABD'nin bu tek taraflı adımı müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır. ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"F-35 programının ana ortaklarından olan Türkiye'nin programın dışında bırakılması, adil olmadığı gibi S-400 sisteminin F-35'leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO'nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması, ABD tarafındaki ön yargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir."

(HABER MERKEZİ)

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