Opramoas Anıtı'nda hatalı restorasyon Meclis gündemine taşındı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kumluca ilçesinde hatalı restorasyon yapıldığı için 2016 yılında üzeri plastik malzemeyle kapatılan Rhodiapolis Antik Kenti'ndeki Likyalı ünlü "hayırsever" Opramoas adına yapılan anıtı ve yapılan restorasyonu TBMM’ye taşıdı. Subaşı, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı cevaplandırması için soru önergesi verdi.

Kumluca ilçesine hakim bir tepede keşfedilen Rhodiapolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazılarda Likya, Roma ve Bizans dönemlerine ait pek çok tarihi değer gün yüzüne çıkarıldı. Bu değerli eserler arasında M.S. 2'nci yüzyılda bu kentte yaşadığı belirlenen Likyalı ünlü "hayırsever" Opramoas adına yapılan anıt da bulunuyor. Anıtta, Likya'nın pek çok kentine iyiliği dokunan "hayırsever" Opramoas'ın yaptığı yardımların anlatıldığı bir de yazıt var.

2015 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğünün 1 milyon 445 bin TL bedelli ihalesini alan özel firmanın anıtta gerçekleştirdiği hatalı restorasyon, ortaya çıkmasının ardından büyük tepki topladı. O dönem restorasyonu durdurulan anıt, iç kısmı çelik konstrüksiyon, dışı ise üzerinde fotoğrafının bulunduğu plastik kaplamayla tamamıyla kapatıldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuyu gündeme getirmesinden sonra İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, haberi kaynak göstererek, restorasyonu TBMM'ye taşıdı.

Fotoğraf: DHA

PLASTİK KAPLAMAYI FIRTINA YIKTI

Yaklaşık 3 yıldır bu şekilde duran Opramoas Anıtı, şubat ayında fırtınanın, etrafındaki kutu görünümlü plastik ve çelik bariyerleri yıkmasıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Parçalanan, anıtı kapatan plastik ve çelik konstrüksiyon, görevliler tarafından tamamen kaldırıldı. Plastik ve çelik konstrüksiyondan oluşan kaplamanın kurulması ve kaldırılması için de yaklaşık 300 bin TL harcandı.

Fotoğraf: DHA

HATALI RESTORASYON

Antik kentte 2004 yılından itibaren araştırmalar yapan ve kazı çalışmalarıyla da birçok tarihi değeri gün yüzüne çıkartan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu, talep doğrultusunda 2016 yılında Opramoas Anıtı restorasyonundaki hatalar zincirini ortaya koyan bir rapor hazırladı. Rapor üzerine restorasyon işlemi durduruldu.

Fotoğraf: DHA

YÜZDE 70'İ ORİJİNAL MALZEME DEĞİL

Yazıtlarıyla ünlü Opramoas Anıtı'nda 38 yazıtlı bloğun yanlış yerleştirildiğini, 2 yazıtın kaybolduğunu, 1 yazıtın ise çalışmalar sırasında parçalandığını tespit eden Prof. Dr. İplikçioğlu, anıtın önünde bulunan orijinal sütunlar yerine yeni sütunlar yapıldığını ve tarihi anıtın restore edilebilmesi için uluslararası kriter olan en az yüzde 80'lik orijinal malzemeye sahip olmadığını, bu oranın yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu belirledi.

RESTORASYON SKANDALI MECLİSE TAŞINDI

Fotoğraf: DHA

Milletvekili Hasan Subaşı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplandırması için verdiği soru önergesinde, Kumluca ilçesinde 1892 yılında keşfedilen Rhodiapolis Antik Kenti’nin 2015 yılında Kumluca Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında, tiyatro ve stoasının (sütunlu galeri) restorasyonu için ihaleye çıkıldığını, ihaleyi yaklaşık 1 milyon 445 bin lira bedelle Er-Bil İnşaat A.Ş.'nin kazandığını hatırlattı.

2016 yılında tamamlanan restorasyon çalışmasının, yapılan hatalar yüzünden tepki çektiğini belirten Subaşı, "Bugün anlaşılıyor ki yapılan hatalar restorasyonu durdurulan anıt, iç kısmı çelik konstrüksiyon, dışı ise üzerinde fotoğrafının bulunduğu plastik kaplamayla tamamıyla kapatılmış. Geçtiğimiz günlerde fırtına sebebiyle yıkılan bu plastik kaplama, yapılan hatalı restorasyonu bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

İhale süreci, ihale bedelinin karşılanması ve restorasyonun denetlenmesi konusunda basında pek çok farklı ve çelişkili haber yer aldığını kaydeden Subaşı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı cevap vermesi için önergesinde şu sorulara verdi:

"2014 yılında yapıldığı bilinen Rhodiapolis Antik Kenti restorasyonu ihalesine hangi firmalar katılmış ve ne kadar teklif vermişlerdir?

Rhodiapolis Antik Kenti restorasyonu giderleri hangi kurum tarafından karşılanmıştır?

Rhodiapolis Antik Kenti restorasyonu projesini hangi kurumlar hazırlamıştır?

İhaleyi kazanan şirketten, restorasyon konusundaki tecrübesi, gerekli yeterliliği ve uzmanlığı konusunda bilgi ve belge talep edilmiş midir?

Hatalı restorasyon nedeniyle, ihaleyi kazanan şirkete karşı hukuki ve cezai ne gibi girişimlerde bulunulmuştur?

Hatalı restorasyon nedeniyle verilen zararın tespiti yapılarak bilimsel rapor düzenlenmiş midir?

Opramoas Anıtında bulunan kitabeler ne durumdadır? Hangi Kurumun envanterinde kayıt altına alınmıştır?"

(Antalya/DHA)