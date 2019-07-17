Mert Akışkan Gücü’nde anlaşma sağlandı

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu, İstanbul’daki Mert Akışkan Gücü’ndeki TİS görüşmelerinde uyuşmazlık sonucu alınan grev kararının ardından anlaşma sağlandı.

2 yıllık imzalanan sözleşmeye göre ilk 6 ay ücret zammı yüzde 22,6 oranında gerçekleşti. Buna göre ortalama ücrette ikramiye dahil net 800 TL artış sağlanmış oldu. İkinci altı ay enflasyon artı 2 puan, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranında artış yapılacak.

Sosyal haklarda ilk yıl yüzde 23.53 artış sağlanırken ikinci yıl ise enflasyon artı 1 puanlık artış yapıldı.

Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, “Sermaye ve siyasi iktidar işbirliği ile son dönemde ülkemizin en büyük ve karlılığı yüksek sanayi kuruluşunda dahi, patronların her isteğini harfiyen yerine getiren Yüksek Hakem Kurulu eliyle 3 yıllık sözleşme ve ilk altı ay için yüzde 6 sefalet zammı işçilere dayatıldı. Kamu işçileri adına devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde ise hükümetin işçiler için reva gördüğü ücret zammı oranı ilk altı ay için yüzde 5, diğer altışar aylık oranlar ise yüzde 4 olarak açıklandı. Memurların zam oranları yine toplu iş sözleşmesi ile belirlenmektedir. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 oranında arttırıldı. Siyasi iktidar ve sermaye ülkede yaşanan ekonomik krizin faturasını tüm emekçilere ödetmeye çalışıyor. Sendikamız üyesi metal işçileri krizin faturasını ödemeyi kabul etmeyerek gereken mücadeleyi sergiliyor” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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