Rabia Naz ve diğer çocuk ölümlerinin araştırılması önergesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün ele alınacak.

SURUÇ KATLİAMI, ÖZEL EĞİTİM VE ÇEVRE ÖNERGELERİ KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin "Suruç'ta meydana gelen terör saldırısı" İYİ Parti'nin "özel eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin durumu"; ve CHP'nin "Çanakkale'de faaliyet gösteren termik santrallerin ve maden ocaklarının insan sağlığına ve çevreye etkisi" konularıyla ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi. (HABER MERKEZİ)

Nurettin Canikli, Rabia Naz’ın babası hakkında suç duyurusunda bulundu