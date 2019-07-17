KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali başlıyor

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Yıldızlar Altında Sinema Haftası’nda dünya sinemanın unutulmaz ismi Charlie Chaplin’in ilk uzun metraj sessiz filmi “Yumurcak” Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilecek. 22 Temmuz akşamı Kalamış Parkı’nda izleyiciyle buluşacak film sırasında Chaplin’in bestesi olan müziği Avrasya Filarmoni Orkestrası icra edecek. Etkinliğin onur konuğu, yönetmenliğini yaptığı Kadınlar Koğuşu filminin gösteriminden önce seyirciyle buluşmak üzere davet edilen Tunuslu Selma Baccar olacak.

7 GECE 7 FARKLI ÜLKEDEN FİLM

22-28 Temmuz tarihleri arasında Kalamış Park’ında yazlık sinema keyfini Sinematek ruhuyla birleştiren Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak dev perdede 7 gece boyunca 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak. Her akşam 21.00’de yer alan gösterimlerde Chaplin’in filmi Yumurcak’ın yanı sıra İtalya’dan Giuseppe Tornatore’nin Cennet Sineması, Arjantin’den Fernando Solanas’ın Tangolar ve Gardel’in Sürgünü, Fransa’dan Jacques Demy’nin Cherbourg Şemsiyeleri, Çin’den Wong Kar-Wai’nin Aşk Zamanı, Tunus’tan Selma Baccar’ın Kadınlar Koğuşu ve Türkiye’den Başar Sabuncu’nun Zengin Mutfağı filmleri seyirciyle buluşacak.

ÇİZGİ VE SAHAF GÜNLERİ MODA'DA

Festival, 22 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında Moda'da bulunan karşılıklı iki okul, İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bahçesinde Çizgi ve Sahaf Günleriyle devam edecek. Kitap koleksiyonerleri, çizgi roman, manga, karikatür yayıncıları ve sanatçıların katılacağı festivale, Avusturya’nın ünlü Kunst Karikatür Müzesi yöneticisi Gottfried Gusenbauer gazeteci ve çizgi roman uzmanı Didier Pasamonik, kartpostal koleksiyoncusu Sarkis Karamanuk ile Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed gibi birçok önemli sanatçı yer alacak.

Fotoğraf: Kadıköy Belediyesi Basın Bülteni

FİNALDE "CAZ GÜNLERİ"

Festival 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan caz günleri ile sona erecek. Berlin Caz Orkestrası JayJayBeCe ile Kalamış Parkı’nda açılışı gerçekleşecek olan caz günleri, 4 gün boyunca Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Kalamış Parkı’nda yerli yabancı grupların yer alacağı konserler ile devam edecek. Goethe Enstitüsü’nün ortaklığında “Caz Almanya’yı Fethediyor” başlıklı serginin açılışı Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde yapılacak. Festival boyunca akademisyenler ve alanında uzman kişilerin Yeldeğirmeni Sanat’ta paneller düzenleyeceği etkinlikte film gösterimleri de yapılacak. Caz günleri, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Kerem Görsev konseriyle izleyicilere veda edecek.

"HERKESİ FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı festivalin Kadıköylünün beklentisini her yönüyle karşılayacak nitelikte olduğunu belirtti. Herkesi festivale davet eden Odabaşı “2019 yazı, hayata geçirdiğimiz KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali ile Kadıköy’de gerçek anlamda bir festivale dönüşecek, hem de uluslararası bir festivale... Göreve başlarken, Kadıköyümüzün değerlerini öne çıkarmış, bu değerleri sahiplenip yeni değerler yaratmanın uğraşında olacağımızı söylemiş, sözünü vermiştik. Kent kimliğine ve Kadıköy’ün değerlerine yakışır daha görkemli daha çok etkinlikte buluşmak dileğiyle herkesi festivalimize bekliyoruz.” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)