Müze ve ören yeri giriş ücretlerine zam yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine zam yaptı. Zammın gerekçesi ise "Mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi" olarak açıklandı.

Yeni tarifeler bakanlığa Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün sayfasında açıklandı.

Tarifeye göre Türkiye'nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’ne giriş 60 TL'den 72 TL'ye çıktı. Harem kısmına giriş de zamlanarak 35 TL'den 42 TL'ye çıkarıldı.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etmek isteyenler, ödeyecekleri zamlı giriş fiyatlarına açıklanan tarifeden bakabilir.

BAKANLIK "GELİR AĞIRLIKLA YABANCILARDAN GELİYOR" DİYEREK AVUTMAK İSTEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada zammın gerekçesi açıklandı ve gelirlerin ağırlıkla yabancı ziyaretçilerden geldiği belirtilerek takipçiler avutulmak istendi. Bakanlık, ziyaretçileri zam yapılmayan müzekarta yönlendirildi.

Paylaşımda, "Mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi, yeni müzelerin açılabilmesi, ören yerlerinde kazı sürelerinin uzatılabilmesi için Avrupa'daki müzelerin fiyatlarının çok altında olan giriş ücretlerinde düzenlemeye gidilmiştir" bilgisi verildi.

MÜZE KARTA ZAM YOK

Halkın bu düzenlemeden etkilenmemesi için geçen sene itibarıyla alınan kararla MüzeKart fiyatlarının sabit tutulduğu, hiçbir artış yapılmadığı ve bundan sonra da yapılmayacağı belirtilen açıklamada, "MüzeKart, alındığı tarih itibarıyla bir yıl boyunca geçerli olup, sınırsız giriş hakkı sunmaktadır. Vatandaşlarımızı MüzeKart kullanmaya ve kendilerine sunulan bu ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. (İstanbul/EVRENSEL)