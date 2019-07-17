EMEP'ten faaliyetlerini engelleyen polislerle ilgili soruşturma kararına itiraz

Emek Partisi Adana İl Örgütü’nün, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve TEM Şube Müdürlüklerinde görevli polisler tarafından engellendiği için polisler hakkında yaptığı şikayetle ilgili Adana Valiliği soruşturmaya izin vermedi.

Verilen kararın usul ve hukuka aykırı olduğunu dile getiren Emek Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı, ard arda sistematik şekilde üyelerinin polis tarafından engellenmek istendiğini belirterek, Adana Bölge İdare Mahkemesine Valilik kararının kaldırılması için itirazda bulundu. (Adana/EVRENSEL)

Polisin Emek Partisi faaliyetlerini engellemesi ile ilgili soruşturma izni yok