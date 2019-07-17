Rusya şimdi de Türkiye'ye savaş uçağı satmak istiyor

Rus yapımı S-400'lerin teslimatının başlaması sonrası gözler Türkiye-ABD ilişkilerine çevrilmişken, Moskova'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye savaş uçakları da satabileceklerini söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye’ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

ABD: SEÇENEK DÜŞÜNÜYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle verilecek yanıta ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Ortagus bakanlıktaki basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Bakan (Pompeo) ve Başkan (Trump), Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması (CAATSA) kapsamındaki bütün seçenekleri inceliyor. Buradan bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda (Türkiye’nin S-400 alımının) ne gibi sonuçları olabileceğini açık bir şekilde ifade ettik. Bu sonuçları da bugün Başkan’ın Türkiye’nin F-35 alamayacağından söz ettiği açıklamasında gördük. Hangi yaptırım seçeneklerinin seçileceğine gelince, biz yaptırımlarla ilgili önceden bilgi vermiyoruz. Bakan Başkanla birlikte bunun üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne "Peki yaptırım sürecinde neredeyiz?" sorusu yöneltildi. Sözcü "Süreç devam ediyor. Yeni bir durum olduğunda açıklama yaparız" demekle yetindi. Hangi yaptırım seçeneklerinin değerlendirildiği konusunda soruya cevap vermedi. "Biz yaptırımlarla ilgili önceden bilgi vermiyoruz. Bakan Başkanla birlikte bunun üzerinde çalışıyor." şeklinde konuştu.

TRUMP: F-35 SATMAYACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama döneminde Türkiye'ye Patriot'ların satılmamasının yanlış olduğunu, bununla beraber, Rusya'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını söyledi.

S-400 parçalarının hepsinin sevkiyatının tamamlanmış olması için Türkiye’ye toplam kaç uçağın gönderileceği net olarak bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemin yerleştirilmesine ilişkin işlemlerin Nisan 2020’de tamamlanacağını söylemişti. (HABER MERKEZİ)

S-400 hava savunma sisteminin teslimatı devam ediyor