Bulgaristan’da NATO tatbikatı

Karadeniz sahilindeki Varna Limanı açıklarında süren ve bu yıl 23’üncüsü düzenlenen "Breeze 2019" NATO tatbikatını, Kanadalı Amiral Kurtz yönetiyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Amiral Kurtz, müttefik ve ortakların güçlerinin, bu tatbikat sayesinde karşılıklı uyumlarını artırdığını söyledi. Rusların Karadeniz’de temsilini gösterirken, NATO’nun da Karadeniz’deki temsilini göstermesinin gayet normal olduğunu ifade eden Kurtz, şöyle konuştu: “Karadeniz’de ortaklarımızla kendi müşterek alanımızda hareket ediyoruz. Rusya da kendi tatbikatlarını yapıyor. Bizim de burada olmamız zaten bekleniyordu. Ruslar elbette ki bizleri görebiliyor. Taraflar, uluslararası sularında ve yasalara uygun hareket ettikleri sürece sıkıntılı bir durum söz konusu olmaz. Rusya’nın çalışmalarını uluslararası yasalar çerçevesinde sürdüreceğini umut ediyoruz.”

21 Temmuz'da sona erecek tatbikata Türkiye de katılıyor. (DIŞ HABERLER)