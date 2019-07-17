Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada bilirkişi eşliğinde inceleme yapılıyor

Ankara'da, 23 üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, bilirkişi eşliğinde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinde inceleme yapılıyor.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandığı davanın son celsesinde, mahkemenin ara kararı gereği naip hakim gözetiminde, bilirkişiler ve taraf avukatları, Çet'in hayatını kaybettiği Mevlana Bulvarı'ndaki plazaya geldi.

Plazanın 20. katında olayın meydana geldiği ofise geçen heyete tarafların avukatları eşlik etti.

Bilirkişiler, naip hakim gözetiminde plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yapmaya başladı.

Fotoğraf: Facebook

PLAZADA NEDEN İNCELEME YAPILIYOR?

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan raporu sundu. Raporda, bir takım değişik dalga boyunda ışık veren cihazlarla yapılan incelemede, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü. Mahkemeye sunulan raporda, bu izlerin olay günü plaza katında çekilen fotoğraflarla yapılan karşılaştırma sonucu tespit edildiği de iddia edildi.

Mahkeme de duruşma sonrası verdiği ara kararla, iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plaza katında inceleme yapılması kararı aldı. (HABER MERKEZİ)