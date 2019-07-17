Canan Kaftancıoğlu için destek mesajları: "Canan candır"

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava yarın görülecek. Hakkında 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istenen Kaftancıoğlu’nun davası öncesi Fadime Göktepe, Emine Ocak, Sami Elvan, Emel Korkmaz, Akın Birdal gibi Türkiye’de insan hakları mücadelesine mal olmuş isimlerden destek mesajları geldi.

Gözaltında katledilen muhabirimiz Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, Twitter’dan yayımlanan mesajında “Canan ne yapmış, adam mı öldürmüş? Canan’dan elinizi çekin, Canan candır” dedi.

Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak da “Canan seni tek bırakmayacağız” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

Gezi eylemleri sırasında Okmeydanı’da öldürülen Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, “Hep yanımızda olan, bizden desteğini hiç esirgemeyen Canan Kaftancıoğlu için şimdi sıra bizde. 18 Temmuz Perşembe günü Çağlayan Adliyesinde olacağız” derken İHD’nin eski Başkanı Akın Birdal ise “Canan Kaftancıoğlu, Ortak Bellek Platformundan bu yana kesintisiz bir insan hakları ve barış savunucusudur. Şimdi Kaftancıoğlu yalnız değildir” dedi.

Gezi eylemleri döneminde Eskişehir’de katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ise şöyle konuştu: “Bu ülkede bir şeylerin iyi gitmesi için, bu ülkenin geleceği için çaba sarf eden insanlar yargılanamaz. Canan Kaftancıoğlu, bir tweet yüzünden yargılanamaz, her zaman yanındayız, Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir.” (HABER MERKEZİ)