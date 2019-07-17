Gemide kimyasal tank temizletilen 19 yaşındaki stajyer yaşamını yitirdi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi 19 yaşındaki Mustafa Koç’un staj yaptığı GANNET S gemisinde ölü bulundu. Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü, “Meslek odalarını, sendikaları bu iş cinayetinin takipçisi olmaya çağırıyoruz” dedi.

Deniz Haber'in aktardığına göre; Mustafa Koç, 18 gün boyunca günde ortalama 20 saat çalıştırıldı, yatması gereken kamarada yatırılmayarak kendisine revirde yer gösterildi. Geminin A/C havalandırma sistemi bozuk olduğu ve kaldığı revirdeki vantilatör alınmış olduğundan, ortalama 45 derece olan bir mekanda uyumak zorunda kaldı. Gemide stajyerlerin temizlemesinin yasak olduğu, 20 metre derinliğinde, bir metre açıklığı olan ve ortalama sıcaklığı 50 derece olan bir tankı birinci zabitin seçenek bırakmaması sebebiyle temizlemek zorunda kalan Koç, 18 gün boyunca benzer koşullarda çalıştı.

11 Temmuz sabaha karşı 4.00 civarı Cibuti Limanı’nda vardiyası olmasına rağmen, yorgunluğundan dolayı uyandırılamadığı iddia edilen Mustafa Koç’un, sonrasında sabah 8.00 civarında uyandırılmak için odasına girildiğinde öldüğü anlaşıldı.

Ağabeyi İsmail Koç, Mustafa’nın ağır ihmaller sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Yapmaması gereken birçok işi yaptığı belirtilen Mustafa Koç, yapılan otopsiye göre akciğer enfeksiyonundan yaşamını yitirdi.

EMEP: DEVLET GENÇLERİN EĞİTİMİNİ GÜVENCE ALTINA ALMIYOR

Konuyla ilgili Emek Partisi (EMEP) Tuzla İlçe Örgütünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Çocuklarının eğitimi için binlerce lira kredi çeken aileler bir yandan çocuklarını zorunlu staj adı altında sömürü çarkının ortasına bırakmak zorunda kalıyor. Devlet staj yeri göstermediği için öğrenciler kendi çabalarıyla tersanelerde ya da özel gemi firmalarında, acentelerde staj yeri bularak 6 ay ila 12 ay gibi uzun sürelerde zorunlu staj yapmak zorunda kalıyorlar. Staj dönemlerinde gemide mürettebatı gibi düşük ücretle, hatta kimi zaman sadece günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ücretle en ağır koşullarda çalıştırıyorlar. Bundan 6 ay önce uluslararası karasularında bir gemide yaşanan patlama sonucu 3 stajyer öğrenci iş cinayetinde hayatını kaybetmiştik. Şimdi buna bir yenisi daha eklendi. Bir tarafta tersanelerde çalışan işçileri diğer tarafta geleceğin mühendisi olacak üniversite öğrencilerini gemilerde çalışırken iş cinayetlerine kurban veriyoruz. Bu cinayetin sorumlusu da devletin yetkilileridir. Çünkü bu gençlerin eğitimlerini güvence altına almamıştır. Eğitimdeki özelleştirmeyle ortaya çıkan kâr hırsı sonucu 20 yaşındaki bir genç iş cinayetinde yaşamını yitirmiştir. Burada hem meslek odalarına hem bu iş kolunda faaliyet yürüten sendikalara çağrımızdır. Bu iş cinayetlerinin araştırılması ve sorumluların yargılanması için hem aileyle dayanışma içerisinde olmaya hem de bu olayın takipçisi olmaya çağırıyoruz. EMEP olarak bu olayın takipçisi olacağız.” (İstanbul/EVRENSEL)