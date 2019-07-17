Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü bugün çekiliyor

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Temmuz Çarşamba

Bütçe ve işsizlik verileri, S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi, 15 Temmuz'un ardından süren FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları, Dersim'de iki çocuğun hayatını kaybetmesi ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta