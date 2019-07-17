Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü bugün çekiliyor
2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü bu akşam 21.00'de Riva'daki TFF tesislerinde çekilecek.
Logo: TFF.org.tr.
Futbolda 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
1. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİMİ YARIN
Spor Toto 1. Lig'de 2019/2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.
2019/2020 sezonu Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de yapılacak.
Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. (SPOR SERVİSİ)
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