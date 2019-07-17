Güney Afrikalı Müzisyen Johnny Clegg hayatını kaybetti

Güney Afrika’da ırkçı apartheid rejimine karşı ‘70’lerde ve 80’lerde ses çıkaran nadir beyaz sanatçılardan Johnny Clegg hayatını kaybetti.

66 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarına 2015’te pankreas kanseri teşhisi konulmuştu. “Beyaz Zulu” olarak da anılan Clegg’in Johannesburg’daki evinde öldüğü belirtildi.

Clegg’in menajeri Roddy Quin, “Johnny kendisini Afrikalı olarak değerlendiren herkesin kalbinde derin izler bıraktı” dedi.

Güney Afrika hükümeti tarafından Twitter’da yapılan açıklamada ise Clegg’in müziğinin farklı ırklardan halkları birleştirdiği vurgulandı.

JOHNNY CLEGG'İN YAŞAMI VE KARİYERİ

1953’te Bacup’ta doğan Clegg, anne ve babasının ayrılması sonrası annesinin doğduğu Zimbabve’de büyüdü. Genç yaşlarında Johannesburg’a geldikten sonra göçmen işçilerle birlikte sokaklarda müzik yapan, Zulu dilini ve kültürünü öğrenmeye başlayan Clegg, daha sonra Wits Üniversitesinde antropoloji okudu. Clegg bu dönemde Zulu müziği ve dansları üzerine çalıştı, sonrasında ders verdi.

1969'da bir başka sokak müzisyeni Sipho Mchunu ile birlikte Juluka grubunu kuran Clegg, dönemin ırkçı rejimini kamusal alanlarda kitlelere ulaştırdığı müziğiyle teşhir etti. Clegg bu yüzden sık sık devlet baskısına ve gözaltılara maruz kaldı.

MANDELA'YA: ASİMBONANGA

1979’da Universal Men adlı ilk albümünü çıkaran Clegg, 80'li yıllarda dünya genelinde popülarite kazandı. 1987’de Güney Afrika’da ırkçılığa karşı mücadelenin simge lideri Nelson Mandela için yaptığı Asimbonanga şarkısı en meşhur parçalarından biri oldu. Mandela bu dönemde halen cezaevindeydi.

Clegg, 1997’de Almanya’da bu şarkıyı Mandela ile birlikte sahnede söyleme şansına da erişti. Mandela burada yaptığı konuşmada “Beni kendimle ve dünyayla huzura kavuşturan şey müzik ve danstır” dedi. Bu anı kariyerinin zirve noktası olarak tanımlayan Clegg’e 2015’te pankreas kanseri teşhisi koyuldu. Clegg bunun ardından tedavisi nedeniyle sahnelerden uzaklaşmak zorunda kaldı. Yine de 2017’de Kuzey Amerika’da 12 kenti gezdiği bir veda turuna çıktı. Clegg, bu son konser turunu “14 yaşında başladığı serüvene nazik bir son” olarak tanımladı.

Johnny Clegg’in eşi Jennifer’dan 2 oğlu oldu. Onlardan biri olan Jesse Clegg de müzisyen. (DIŞ HABERLER)

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