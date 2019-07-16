KODA ve ÜNİVDER'in düzenlediği Dr. Mehmet Fatih Traş Yaz Okulu sona erdi

13-16 Temmuz tarihleri arasında Balıkesir'de Kocaeli Dayanışma Akademisi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği tarafından gerçekleşen yaz okulu son buldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz okulu da Dr. Mehmet Fatih Traş'a adanmıştı. Balıkesir Gönen'de Birleşik Metal-İş Sendikası Kemal Türkler Tesisleri'nde yapılan yaz okulunun bu yılki teması ise "Doğa, İnsan, Teknoloji: Krizler ve İmkânlar" idi.

Dördüncü ve son günün ilk ve tek oturumunda Güven Bakırezer, "Hayvan Kuramı" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İnsan-Hayvan münasebeti üzerine ahlaki bir değerlendirme yapacağını söyleyen Bakırezer, "Hümanist olmaya mahkum olduğumuzu düşünüyorum, kurtuluşumuzun trans-hümanizmden geçtiğini düşünüyorum" dedi.

"AHLAKİ İLGİMİZİ HAYVAN VE BİTKİLERE YAYMALIYIZ"

Hayvanlar üzerinde kurulan tahakkümden söz eden Bakırezer, "İnsan türü olarak hayvanlara karşı ortak çıkarlarımız varmış gibi görülüyor. İnsanın empati kurma yeteneğini kendine en fazla benzeyenle başladığını görüyoruz ama baskın olan hayvana kurulan tahakküm, öyle olması gerektiği anlatılıyor, dini kitaplarda bile. Hayvanları yük hayvanı, tarla çalışanı olarak kullanmak zorunda değiliz, makineler kullanılabilir. Yeşili kullanarak, hayvanları yemek zorunda da değiliz" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Ahlaki ilginin bütün hayvan ve bitkilere yayılması gerektiğini vurgulayan Bakırezer, "Bizim ahlaken uylaşmamız mümkün görünmüyor. Birbirimize tolerans göstereceğiz, ben vejetaryenım, et yiyene tolerans göstereceğim, o da bana. Söylemler arasındaki münasebet ve paylaşım aracılığı ile umarım ki insanlar ile hayvanlar arasında münasebetini düzeltir. Çözümü bize mühendisler sunacak, ahlaki ilgimizin alanını bütün hayvanlara, bitkilere yaymalıyız" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

Bakırezer'in sunumunun ardından yapılan Değerlendirme ve Kapanış Forumunda yaz okulunun değerlendirmesi yapıldı. Öneri ve eleştirilerin ardından katılımcılara sertifika verilirken, gezi için yola çıkıldı. Forumun ardından İzmit ve İstanbul'a dönmek üzere yola koyulan yaz okulu katılımcıları, Bursa Gölyazı'ya düzenlenen gezide vakit geçirdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

KODA Dr. Mehmet Fatih Traş yaz okulunun üçüncü günü geride kaldı

Dr. Mehmet Fatih Traş Yaz Okulunun ikinci günü geride kaldı