İtalya'nın 12 yıl hapis cezası verdiği imam, Norveç'te gözaltına alındı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İtalya’da "terör eylemleri planlama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve "Molla Krekar" olarak adlandırılan Irak doğumlu İmam Necmettin Farac Ahmet, polis tarafından Norveç’in başkenti Oslo’da gözaltına alındı.

2015 yılının kasım ayında İtalya, İngiltere ve Norveç’te yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında Molla Krekar’ın de bulunduğu 13 cihatçı gözaltına alınmıştı. Molla Krekar grubun ideolojik lideri olmakla suçlanarak hakkında dava açılmıştı.

Molla Krekar, İtalya’nın Bolzano ilindeki yargılanmada hazır bulunmak için bazı garantilerin verilmesi talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesi üzerine duruşmalara katılmadı. Savcı, Krekar’in terör eylemleri planlama suçundan 10 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Ancak mahkeme istenen cezayı az buldu ve Krekar’ı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Norveç Devlet Televizyonu NRK’ye açıklamalar yapan Krekar'ın Avukatı Brynjar Meling, mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını saçma olarak niteledi. Üçüncü bir ülkeye teslim edilme riskinden dolayı Krekar’ın İtalya’daki duruşmaya katılmadığını söyledi. Krekar’ın masum olduğunu kanıtlayan delilleri mahkemeye sunma imkanı bulamadığını öne sürdü.

Mahkemenin mahkumiyet kararı vermesinden sonra hakkında uluslararası arama kararı çıkartılan Molla Krekar, Oslo’da yaşamakta olduğu dairesinde polis tarafından gözaltına alındı. Norveç kurumları, ceza alması ve İtalya’nın talep etmesi durumunda Krekar’in İtalya’ya verileceğini açıklamıştı. Oslo Bölge Mahkemesi de, 2016 yılında İtalya’ya iade edilmesinin önünde her hangi bir engel bulunmadığına hükmetmişti.

Norveç’te yayımlanan VG gazetesine açıklamalarda bulunan Krekar’in avukatı Meling, müvekkiline savunma hakkı tanımadan ceza veren İtalya’yı “muz cumhuriyeti gibi davranmakla” suçladı.

İtalya, Molla Krekar’ı IŞİD’le iş birliği yapan Rawti Shax adlı cihatçı örgütün lideri olmakla suçluyor.

MOLLA KREKAR KİMDİR?

1956 Süleymaniye doğumlu Necmeddin Farac Ahmet 1991 yılında Birleşmiş Milletler kontejyanından Norveç’e sığınmacı olarak gönderildi.

2003 yılında Hollanda’da tutuklanan Molla Krekar 4 ay cezaevinde kaldı. Ürdün’ün iade edilmesi talebi reddedildiği için Oslo’ya gönderildi.

2003 yılında Oslo’da tutuklanan Krekar hakkında terör çalışmaları yürütmek suçlamasıyla açılan dava 4 ay sonra takipsizlikle sonuçlandı.

2012 yılında Muhafazakar Parti’nin lideri Erna Solberg ve 3 Kürdü tehdit ettiği için 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İtirazı sonucu cezası 2 yıl 10 aya düşürüldü.

2015 yılında serbest bırakıldıktan 1 ay sonra Norveç Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamadan sonra yeniden tutuklandı. 1,5 yıl hapis ve 75 bin kron para cezasına çarptırıldı.

El Kaide bağlantılı Ensar al İslam adlı cihatçı grubun kurucusu olmakla suçlanan Molla Krekar 2003 yılından beri Birleşmiş Milletler’in terör listesinde yer alıyor.