İZENERJİ'de TİS süreci: Söz sırası işçide

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki yedinci dönem Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) sonuna gelindi. 5 bin 80 İZENERJİ işçisini ilgilendiren TİS süreciyle ilgili bugün tekrar İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile sendika yöneticileri arasında görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrası yapılan temsilciler kurulu toplantısında çıkan karar sonucu işçiler yarın TİS maddelerini birimlerde kurulan sandıklar ile oylayacak.

"SON SÖZÜ İZENERJİ İŞÇİSİ SÖYLEYECEK"

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, KHK'li işçilerin iş güvencesi olan 375. madde sözleşmeye dahil olduğu belirterek, "Aynı şekilde KHK’li işçilerin 416 liralık gıda fişi önümüzdeki günlerde meclis kararı ile çıkarılıp işçiye ödenecek. İZENERJİ işçisi ortalama 1100 lira zam alacak. Yarın idari işler, İZSU, park-bahçe, sosyal projelerde ve diğer birimlerde sandık kuracağız. Toplu sözleşmeyle ilgili son sözü artık işçi söyleyecek. ESHOT, Fen işleri, katı atık, mezbahalar, mezarlıklar müdürlüğü ve yaklaşık 21 birimde sandık kurulacak" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

İZENERJİ işçileri: Eşit işe eşit ücret istiyoruz