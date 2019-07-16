CHP'li Ayhan Barut, sıcağın vurduğu narenciye için harekete geçilmesini istedi

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, aşırı sıcaklar nedeniyle çok ciddi rekolte kaybının beklendiği narenciyede tehlike çanları çaldığını belirterek "Üretici ve tüketicinin destekleneceği bir sistem istiyoruz" dedi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kış aylarının vazgeçilmez ürünü olan portakal, limon, greyfurt ve mandalina üretiminin ihtiyacı karşılayamayacağını belirten Barut, "Aşırı sıcak nedeniyle acilen afet bölgesi ilan edilmesini, üretici kaybının karşılanmasını istiyoruz. Bu sağlanmazsa kış aylarında tıpkı geçen yıl patates, soğan ve patlıcanda olduğu gibi bu yıl da narenciye ürünlerini tüketiciler çok pahalı tüketecektir" dedi.

"YÜZDE 70 VERİM KAYBI VAR"

Türkiye'nin yıllık ortalama 4.5 milyon tonluk narenciye üretiminin 3'te 1'inden fazlasının karşılandığı Adana'daki narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunan Barut, nisan, mayıs ve haziran aylarında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle narenciye bahçelerinde yüzde 70'lere varan ürün kaybının beklendiğini kaydetti.

"ÜRETİCİ ZARAR EDECEK, TÜKETİCİ ÇOK PAHALI ALACAK"

Nisan, mayıs ve haziran aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle ağaçlarda ciddi derecede meyve dökülmelerine neden olduğunu paylaşan Barut, “Bu rekolte kaybından dolayı ihtiyacı bu yıl karşılayamaz duruma gelindi. Geçtiğimiz günlerde buranın afet bölgesi ilan edilmesini, üreticinin zararının karşılanmasını istedik ancak çağrımız karşılıksız kaldı. Şimdi tekrar uyarıyoruz. Eğer bu zararlar telafi edilmezse narenciye üretimi ihtiyacı karşılayamayacak. Geçtiğimiz yıl Meclis gündemini tarım ürünleri oluşturmuştu. Bu yıl da tarım ürünleri narenciyeden başlayarak Meclis gündemine oturacak. Üretici zarar edecek, tüketici çok pahalıya tüketecek. Bu sistemi ortadan kaldıracak, üreticinin destekleneceği, tüketicinin ucuza tüketeceği bir sistemi hep beraber desteklemeliyiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)