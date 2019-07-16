Nijerya açıklarında gemiye saldırı: 10 Türkiyeli gemici kaçırıldı

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 16 Temmuz Salı

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü, S-400 sevkiyatı, Doğu Akdeniz gerilimi, ABD'nin beklenen yaptırımları, ekonomik veriler ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.