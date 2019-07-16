16 Temmuz 2019 14:16
Son Güncellenme Tarihi: 16 Temmuz 2019 14:38

Nijerya açıklarında gemiye saldırı: 10 Türkiyeli gemici kaçırıldı

Nijerya açıklarında 18 Türkiye vatandaşının bulunduğu bir gemiye saldıran silahlı grup 10 gemiciyi kaçırdı.

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Nijerya açıklarında gemiye saldırı: 10 Türkiyeli gemici kaçırıldı

Fotoğraf: DHA

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    Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türkiye vatandaşının bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.

    Söz konusu geminin Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi Sahili'ndeki Abidjan Limanı'na gitmekte olduğu belirtildi.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türkiyeli kaçırıldı.

    DHA ise olayın 13 Temmuz akşamı gerçekleştiğini belirtti.

    Gemide 18 Türkiye vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

    Gemi açıklarda demirlerden personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada "Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. (HABER MERKEZİ)

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