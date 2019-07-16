Ankara'da açık bırakılan rögara düşerek ölen çocuk Meclis gündeminde

Ankara’da 6 yaşındaki Suriyeli çocuğun açık bırakılan rögar kapağından düşerek hayatını kaybetmesi, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü tarafından Meclis gündemine taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Pekgözegü, Suriyelilerin sağlıksız ve güvensiz koşullara mahkum edildiğine dikkat çekerek, rögar kapağının neden açık bırakıldığını, sorumlularını ve belediyelerin bu konuda neden önlem almadığını sordu.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, ailesiyle birlikte Ankara'nın Mamak ilçesinde kurulan semt pazarına akşam saatlerinde artık sebze ve meyveleri toplamak üzere giden 6 yaşındaki Salih’in, kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşmesi ve cansız bedeninin 50 metre uzaklıktaki Hatip Çayı’nda bulunmasını hatırlatarak, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Pekgözegü, "6 yaşında bir çocuk olan Salih’in yaşamını yitirmesine neden olan rögar kapağını açık bırakan sorumlular kimdir?” diye sordu.

BELEDİYELER SERMAYE BİRİKTİRME ÜSSÜ HALİNE GELDİ

Amacı halka hizmet vermek olan belediyelerin, son yıllarda sermaye biriktirme üssü ve kar alanı haline gelmesinin yıkım ve dramatik sonuçlar yarattığını belirten Pekgözegü, “Suriye’de izlenen yanlış dış politikaların sonucu olarak kentlerde biriken mültecilerin yalnızlığa, sağlıksız ve güvenli olmayan koşullara mahkum edilmesi gibi nedenlerle sorunlar daha da içinden çıkılmaz hal almaktadır” dedi. Pekgözegü, idare hizmetlerinin kamusal olarak düzenlenmemesinin, çalışmaların sağlıklı ve güvenli şekilde örgütlenmemesinin veya alınması gereken önlemlerin alınmamasının yurttaşların doğrudan bedel ödemelerine neden olduğunu vurgulayarak, kanalizasyon kapaklarının açık unutulması sonucu İstinye Bostan Sokak'ta da çöp toplamak için kamyondan inen Semavi Güneş’in açık bırakılan 15 metre derinliğindeki rögara düşmesine ve Urfa’da arkadaşlarıyla tarlada oynayan 10 yaşındaki Fehime Ay’ın, atık ve kirli suların aktığı kanala düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine dikkat çekti.

"KANALİZASYON ÇUKURUNUN ETRAFINDA NEDEN ÖNLEM ALINMADI?"

Pekgözegü, verdiği soru önergesinde açık bırakılan kanalizasyonun çukuru etrafında neden güvenlik önlemi alınmadığının yanıtını istedi. Pekgözegü, “Belediye yetkililerine yönelik herhangi bir işlem yapılmış mıdır?” ve “2010-2019 tarihleri arasında rögar kapaklarının kapatılmaması nedeniyle yaşamını yitiren ve yaralanan yurttaş sayısı kaçtır?” diye sordu. İhmaller karşısında Bakanlığın cezai işlem yaptığı yetkili sayısı kaç olduğunu da soran Pekgöze, “Özellikle çocuklar, engelliler, göçmenler ya da mültecilere ve okuma yazma bilmeyen yurttaşlara yönelik ihmaller nedeniyle can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için almış olduğunuz bir önlem var mıdır?” sorusuna da yanıt istedi. (Ankara/EVRENSEL)