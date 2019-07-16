Konut eylemleri sonuç veriyor, Berlin’de 670 konut kamulaştırıldı

Almanya’da yüksek kiralara karşı sokakta verilen mücadele ilk önemli başarıyı elde etti. Başkent Berlin’de yerel hükümet 670 konutu özel şirketten satın alarak kamulaştırdı. Karl Marx Bulvarı üzerinde bulunan kiralık evlerin sahibi olan “Deutsche Wohnen” tekeli kiralara fahiş düzeyde zam yapacağını açıkladıktan sonra kiracılar sokağa çıkarak tepki göstermişti.

EYLEMLERE ON BİNLER KATILDI

Kentte daha sonra yüksek kiralara karşı yapılan eylemlere on binlerce insan katılmış ve yerel hükümet konuyu gündemine almıştı.

Berlin eyaletinde işbaşında olan SPD-Sol Parti-Yeşiller koalisyon hükümeti bunun üzerine senatoda konutların kamulaştırılması kararı aldı. Eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada, karar gereğince “Deutsche Wohnen” şirketine ait 670 konut Berlin belediyesine ait olan “Gewobag” şirketi tarafından satın alınarak kamulaştırdı. Berlin’de “Deutsche Wohnen”e ait 112 bin konut bulunuyor. Bunların çoğunda yapılan göstermelik tamirlerden kontra kiralar arttırılıyor.

KAMULAŞTIRMA SÜRECEK

Kamulaştırma kararını kamuoyuna açıklayan Berlin Belediye Başkanı Michael Müller, “Berlinlilere kentte yaşamalarını sağlayacak bir ortam yaratmaya çalışıyoruz” dedi. Önümüzdeki dönemde de benzer kamulaştırmaların yapılabileceği ifade ediliyor.

Belediyenin konutlar için toplam ne kadar ödeme yaptığı konusunda ise bilgi verilmedi. Berlin’de özel şirketlere ait bütün konutların satın alma yoluyla kamulaştırılması da gündemde. Ancak bunun çok pahalıya olacağı ifade ediliyor. Kiracı inisiyatifleri, konut tekellerine ait konutlara ödeme yapılmadan el konulmasını istiyor. Yasaların buna el verdiğini dişe getiriyorlar.

Berlin tarafından gerçekleştirilen bu kamulaştırmanın gelecekte diğer kentlere de örnek olması bekleniyor. (Berlin/EVRENSEL)

Berlin’de yüksek kiralara karşı ev işgalleri başladı