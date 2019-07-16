Sahte içki ölümleri Meclis gündemine taşındı: Araştırma komisyonu kurulsun

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kaçak ve sahte içki zehirlenmesi sebebiyle yaşanan ölümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Şevkin, Çukurova Bölgesi’nde son günlerde yaşanan kaçak ve sahte içki zehirlenmesi sonucu ölümleri TBMM gündemine taşıdı. Yükselişe geçen kaçak ve sahte içki kalpazanlıkları nedeniyle insanların yaşamlarını yitirdiğini, birçok yurttaşın da görme yetisini kaybettiğini hatırlatan Dr. Şevkin, meclise araştırma önergesi sundu.

MECLİS HAREKETE GEÇMELİ

Türkiye’de bir ay içinde 17 kişinin sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin görme yeteneğini kaybettiğini hatırlatan Şevkin, "Görme yeteneğini kaybeden kişinin tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi doktorları, metil alkolün 20 mililitresinin dahi hastayı kör edebildiğini ve öldürebildiğini, ciddi sakatlıklara neden olabildiğini belirtmiştir. Bir ay içinde 17 kişi sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de görme yeteneğini kaybetmiştir. Görme yeteneğini kaybeden kişinin tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi doktorları, metil alkolün 20 mililitresinin dahi hastayı kör edebildiğini ve öldürebildiğini, ciddi sakatlıklara neden olabildiğini belirtmiştir. Ayrıca Balcalı Hastanesi başta olmak üzere civar illerde de kaçak ve sahte içki nedeniyle tedavi altında olan hastaların olduğu bilinmektedir. Konunun ciddiyeti ortadadır ve meclis bir an önce harekete geçmelidir” dedi.

"YÜKSEK FİYATLAR MERDİVEN ALTI ÜRETİMİ HAREKETE GEÇİRİYOR"

Kaçak ve sahte içki kalpazanlıklarının daha çok vergi artışına bağlı olarak yaşandığını ifade eden Dr. Şevkin, "Fiyat yüksekliği, vergi artışı merdiven altı piyasayı harekete geçiriyor. Ayrıca bazı turizm bölgeleri, eğlence yerleri ve metropol illerde kaçak ve sahte içki pazarının arttığına yönelik ciddi endişeler yaşanıyor" dedi.

Dr. Müzeyyen Şevkin, tüm bu olumsuzluklar nedeniyle TBMM’nin önlem almasını, öncelikle Çukurova Bölgesi’nde ve tüm Türkiye’de konuyu detaylarıyla incelemek üzere ‘Araştırma Komisyonu’ kurmasını talep etti. (Adana/EVRENSEL)

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