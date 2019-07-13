"Kamu çalışanlarında fişlenme kaygısı yaratan anket" haberimiz TBMM gündeminde 

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Evrensel'in gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kamu çalışanlarına yönelik anketini Meclis gündemine taşıdı. Ankete katılan kamu çalışanlarından TC kimlik numarası istendiğini belirten Bulut, “Kamu çalışanları fişleniyor mu?” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kamu çalışanlarına yönelik anketini yazılı soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. İlk defa yapılan anketin amacının “Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinde geliştirilmeye açık bulunan hususların belirlenmesi” olarak açıklandığını belirten Bulut, sözlerini “Ankette kamu çalışanlarına ‘Çalıştığım kuruma sadakat göstermenin görevim olduğunu düşünüyorum’ , ‘Çalıştığım kurumda adaletli bir ücretlendirme sitemi olduğunu düşünüyorum’ , ‘Çalıştığım kurumda terfi ve atamalar liyakate göre yapılır’, ‘Kurum içi veya kurum dışı farklı birimlere geçiş işlemi adildir’, ‘Amirlerime gerektiğinde rahatlıkla ulaşabiliyorum’, ‘Çalıştığım kurumda farklılıklara değer verilir’, ‘Çalıştığım kurumda kararlar şeffaf bir şekilde alınır’, ‘Çalıştığım kurumda üst yönetim etik değerlere uygun hareket eder’ şeklinde ifadeler yer alan sorular yöneltilmiştir” ifadeleriyle sürdürdü.

TC KİMLİK NUMARALARI NEDEN İSTENİYOR?

Bu soruların yanı sıra kamu çalışanlarının TC kimlik numaralarının da istenmesinin fişlenme kaygısı yarattığını belirten Bulut, Oktay’a şu soruları yöneltti:

Anket soruları kim ya da kimler tarafından hazırlanmıştır?

Ankete katılan kamu çalışanlarından herhangi biri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Anket sonuçları hangi kurum tarafından yorumlanacaktır?

Ankete katılan kamu çalışanlarının TC kimlik numaralarının istenmesinin gerekçesi nedir?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan ankete kaç kişi katılmıştır? (Adana/EVRENSEL)