Hatay'da konserleri iptal edilen Grup yorum üyeleri gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen Evvel Temmuz Festivalinin valilik tarafından iptal edilmesinin ardından başlatılan açlık grevine polisin saldırdığı ve Grup Yorum üyelerinin de olduğu 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Grup Yorum'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Samandağ'da yapılacak olan Evvel Temmuz Festivali valilik tarafından yasaklandı. 2 gündür konser yasağının kaldırılması için başlatılan açlık grevine polis saldırıyor. Konser yasağı tamamen keyfi alınan bir karardır."

"Yıllardır Grup Yorum o alanda konser verir,halkın düzenlediği geleneksel bir festivaldir ve kimsenin burnu dahi kanamamıştır. Bu saldırı aynı zamanda halkın değerlerine ve kültürüne yapılan bir saldırıdır."

"İnfial yaratan valinin kendisidir, insanları gözaltına aldırıp onlara işkence yaptıranda."

Gazete Duvar'ın haberine göre Grup Yorum üyelerinin de olduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı. Polis saldırısı sonucu bir kişi kafa travması geçirdi. (HABER MERKEZİ)