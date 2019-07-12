Almanyada'ki Mahle fabrikalarında işten atmalar artarak devam edecek

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Otomobil sektörü ve teknolojik alandaki gelişmeler işçilere pahalıya patlayacak. Endüstri 2.0 veya 4.0 ile başlayan tartışmalar, tekellerin gerek rekabet gerekse daha fazla kar elde etme planları sendiklar ve işçiler arasında yoğun olarak tartışılmakta. Bir tedirginlik, geleceğimiz ne olacak endişesi haklı olarak az değil.

Bununla birlikte Stuttgart ve çevresindeki ortaboy fabrikalarda işten atmalar veya iflas bildirimleri şimdiden görülmeye başlandı.

Mutfak ürünleri imalatında bir Alman markası olan ve merkez fabrikası Geislingen’de bulunan WMF, üretimin bir bölümünü işgücünün daha ucuz olacağı gerekçesiyle başka ülkeye kaydırmakta. İşçiler için bu yüzlercesinin kapı dışarı edilmesi anlamına gelmektedir.

Esslingen'deki birçok fabrikada işten atılmaların olacağı basına dahi yansıdı.

Dünya genelinde 40 binden fazla işçinin çalıştığı Mahle tekeli sürekli karına kar katarak büyüdü. Ancak böyle olmasına rağmen uzun bir zamandır Mahle’de çıkışlar hiç bir zaman gündemden düşmedi.

Mahle tekeli önümüzdeki günlerde Öhringen ve Stuttgart merkezde 620 kişinin çıkışını vereceğini açıklamasıyla birlikte IG Metall Sendikası işten atmalara ve fabrika kapanışlarına karşı "Dönüşüm boyunca hep birlikte!" çağrısıyla bilgilendirme amaçlı bir miting gerçekleştirdi.

"İŞTEN ATMALARA HAYIR"

Bad Cannstatt’ta bulunan Mahle merkezi önündeki miting saat 10'da başladı. İşçilerin patronların planlarına büyük tepki gösterdiği mitinge 650 kişi katıldı.

Mücadeleci kimliğiyle tanınan IG Metall sendika sekreteri Tekin Yıldırım’ın sunucu olduğu eylemde işçi temsilcileri ve sendikacılar alkışlar ve sloganlarla desteklenen konuşmalar yaptılar.

Kürsüde konuşma yapan bir işçi temsilcisi kadının "Bizler milyonlarız. Tabii burda milyon yok ama milyonların parçasıyız ve milyonerlerden çok daha güçlüyüz" sözleri alkışlar ve sloganlarla karşılandı.

Stuttgart IG Metall sendikası başkanı Uwe Meinhardt ise konuşmasında işçilerin kararlı tutumlarından gurur duyduğunu ve sendika olarak hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

"ŞEHRİN GELECEĞİ İŞÇİLERİN GELECEĞİNE BAĞLI"

Bir başka sendikacı patron temsilcilerinin toplantı halinde olduğunu belirterek "Hiç kimse unutmasın; şehrin geleceği işçilerin geleceğine bağlı onun için sesimiz çıktığı kadar haykıralım ki bizlere kulak vermek zorunda kalsınlar" dedi.

Yağmur altında devam eden miting 25 Temmuz'da Avrupa genelinde daha güçlü eylem çağrısıyla son buldu.

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