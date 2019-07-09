HDP'nin SETA raporunun araştırılması önerisi Meclis Genel Kurulunda reddedildi

Meclis'te HDP'nin SETA'nın gazetecileri fişlediği ve hedef gösterdiği raporun araştırılması önerisi, İYİ Parti'nin son dönemde yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenmesi ve CHP'nin Çorlu tren katliamı ile ilgili verdiği araştırma önerileri kabul edilmedi.

Meclis Genel Kurulda bugün gündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri ele alındı. İlk olarak HDP'nin, "SETA'nın, Uluslararası Medya Kuruluşlarının Medya Uzantıları raporunun incelenmesi"ne yönelik grup önerisi görüşüldü. HDP'li ve CHP'li vekiller, SETA'nın raporu gazetecileri fişlemek ve hedef göstermek amacıyla hazırlandığına dikkat çekerek SETA'nın nasıl finanse edildiğini, kaynaklarının neler olduğunu ve arkasında kimler olduğu sorularını yöneltti. AKP'li vekillerse SETA'nın bağımsız olduğunu ileri sürerek raporun fişleme olmadığını savundu.

HDP'Lİ BAŞARAN: MECLİS SETA RAPORU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMALI

HDP'nin SETA önerisini "medya andıcı" olarak değerlendiren HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran raporla "ülkede iktidar dışında kimsenin söz söyleme hakkı olmadığının, söz söyleyenlerin fişlendiğinin görüldüğünü" dile getirdi. Başaran, "Raporda, iktidarın hoşuna gitmeyen her türlü haber 'saldırı' olarak nitelendirilerek 'marjinal kesimin görüşü' şeklinde yer almış. 'Tek basın' yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu raporun içeriği, bugün size halen direnenlere gözdağı vermektir" dedi. Başaran, Meclisin, raporu incelemesi ve kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de medyanın yüzde 95'inin iktidarın kontrolünde olduğunu ve iktidarın eleştirel düşünceye tahammül olmadığını ifade ederek SETA raporunun, fişleme ve andıçlama olduğunu dile getirdi. Çakırözer, "200 sayfalık belgenin özeti şu; BBC Türkçe, Deutsche Welle, Amerika'nın Sesi, Sputnik, Euronews, Independent ve Çin Ulusal Radyosu'nun Türkçe yayınları ve burada çalışan 150 gazeteci fişlenmiş, haberleri, tweetleri cımbızlanmış, algı oluşturulmuş, gazeteciler hedefe konulmuş. Meşhur 28 Şubat Andıcı'ndan farksız" dedi.

"Ülkemizde en çok takip edilen internet siteleri, Rusya'nın sesi, Almanya'nın sesi, BBC olmaya başladıysa 'algı yapıyorlar' yerine tek sesli, Fahrettin Altun'a bir gece önceden gazete manşetlerinin gittiği medya düzenini sorgulamak lazım." diyerek basın özgürlüğü üzerindeki baskıya dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "İnsanlar, 200 yıllık Babıali geleneğinden gelen gazeteler ve onların internet siteleri yerine bambaşka yerlere bakıyorsa bakana değil baktırana, gazeteciyi fişleyene, muhalif duruşundan gırtlağına çökene bakarlar. Yapılan iş, SETA eliyle gazetecileri hedef göstermektir. Bu ayıp Türkiye'ye yakışmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"SETA'YI KİM FİNANSE ETMEKTEDİR?"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "SETA raporunun fişleme ve ihbar belgesi" olduğunu belirterek SETA'nın nasıl finanse edildiğini, kaynaklarının neler olduğunu ve arkasında kimler olduğunu sordu.

AKP'Lİ VEKİLLER SETA'YI SAVUNDU, HDP'NİN ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

AKP Antep Milletvekili Ali Şahin ise SETA Vakfı'nın bir "düşünce kuruluşu" olduğunu savunurken yeniden bir fişleme tanımı yapmaya çalıştı: "Rapor, son derece şeffaf şekilde, yayınlandığı gün Twitter ortamından paylaşılmış. İçeriğinde Türkçe yayın yapan uluslararası medya kuruluşlarında çalışan birtakım medya mensuplarının öz geçmişlerine yer verilmiş ve geçmiş Twitter hesaplarındaki paylaşımları söz konusu olmuş. Bunu 'andıç' veya 'fişleme' olarak algılamak son derece haksız bir tutum. Fişleme olması için gizliliğin olması gerekiyor, dar bir kapsamda paylaşılması gerekiyor."

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da SETA'nın "bağımsız" bir kurum olduğunu öne sürerek "Andıca, fişlemeye karşıyız. Her kurumun çalışmasına saygı duyuyoruz. Siz konuşmanızı yaparken 'merkez medya', 'havuz', 'yandaş' diyeceksiniz, bu da kategorize etmek, bu da bir fişlemek ama istediğiniz söylenmeyince komple karşı çıkacaksınız. Bunu doğru bulmuyoruz. AK Parti Grubu önergelerle ilgili kanaatini hür olarak kullanır" ifadelerini kullandı.

HDP'nin önerisi kabul edilmedi.

ÇAKIRÖZER: SETA 2013 YILINDA BAKANLAR KURULU KARARIYLA VERGİDEN MUAF TUTULDU"

Öte yandan yazılı açıklama yayımlayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gazetecileri hedef gösteren SETA’nın 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vergiden muaf tutulduğunu açıkladı. Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a SETA'nın Bakanlar Kurulu kararı ile vergiden muaf tutulmasının gerekçelerini ve gizli hizmet giderlerinden vakfa ne kadar ödenek ayrıldığını sordu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Çakırözer, SETA’nın iktidar ile yakın ilişkileri olduğunu belirtti. Çakırözer, “Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Bakanlar Kurulu’nun Nisan 2013 tarih ve 4603 sayılı kararı ile vergiden muaf tutulmuştur. Bir vakfın vergiden muaf tutulmasının şartları bellidir. Maliye Bakanlığı’nın 3 Nisan 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği’nde açıkça belirtiliyor. Burada deniyor ki, ‘vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakfın faaliyetlerinin devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir.’ Yani Bakanlar Kurulu, SETA Vakfı’nın faaliyetlerinin devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olduğuna karar vermiş” dedi.

CHP'DEN FUAT OKTAY'A SORULAR

Çakırözer’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği sorular şöyle:

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın Bakanlar Kurulu kararı ile vergiden muaf tutulmasının gerekçeleri nelerdir?

Vakıf, vergiden muaf tutulması için gereken şartların hangisini karşılamıştır?

SETA’nın hangi faaliyeti, devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeydedir?

Vakfa, kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden yardım yapılmakta mıdır? Yapıldıysa hangi kurumun ödeneğinden yardım için kaç TL’lik bir bütçe ayrılmıştır?

Gizli hizmet giderlerinden vakfa ne kadar ödenek ayrılmıştır?

MHP’Lİ VEKİLLER CHP’Lİ ÖZEL'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Öte yandan AK Parti'nin, çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin görüşmelerinde MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. CHP’li milletvekillerin af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP'yi eleştirmesi üzerine MHP'li vekiller Özgür Özel'in üzerine yürüdü.

Genel Kurulda AKP'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin görüşülmesi sırasında AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bir an önce başlamak ve teklifi bir an önce yasalaştırmak istediklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin Meclisin nasıl çalışacağını, nasıl tatile gireceğini planladığını belirtmesine tepki gösterdi. Özel, "Yargı reformu diye İstanbul seçiminden önce Meclisin yapacağı bir işi yürütmenin işiymiş gibi ele alıp müjdeler verenler, nereye gidiyorsunuz? Gazeteciler, milletvekilleri, partilerin eş genel başkanları hapisteyken nereye gidiyorsunuz? Tatili hak edecek hangi kanunları yaptık da gidiyoruz?" dedi.

Söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise MHP'nin şartlı ceza indirimi ile mahkum yakınlarının duygularının istismar etmediğini savunarak "AK Parti'nin içinde yer alacağı bir uzlaşma temin edilmeden bunun uygulanma imkanının olmayacağının CHP tarafından bilinmesine rağmen sadece millete poz vermek için buralarda bu şekilde konuşmayı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in "24 Haziran'da size oy veren mahkum yakınları, kendilerini açıkça aldatılmış, kandırılmış ve istismar edilmiş hissediyorlar. Yazıklar olsun" diyerek eleştirilerini sürdürmesinin ardından sözlü sataşma yaşandı ve MHP milletvekilleri Özel'in üzerine yürüdü.

Fotoğraf: MA

Özel daha sonra Twitter hesabından Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasını paylaştı. Özel konuşmasında AKP ve MHP'yi af tartışmaları ve EYT'liler üzerinden eleştiriyor.

İYİ PARTİ VE CHP'NİN TREN KAZALARININ ARAŞTIRILMASI ÖNERİSİ DE REDDEDİLDİ

Öte yandan İYİ Parti'nin son dönemde yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenmesi ve CHP'nin Çorlu tren katliamı ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de kabul edilmedi. (HABER MERKEZİ)

Gazeteci örgütlerinden ortak açıklama: SETA'nın gazetecileri fişlemesi suçtur