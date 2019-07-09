ODTÜ'lü öğrenciler KYK inşaatını mühürledi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 49 yıllığına Kredi Yurtlar Kurumu’na verilen Kavaklık alanında yapılan ağaç kesimine dair öğrencilerin protestoları devam etti. Rektörlük önünde bir araya gelen öğrencilerin etkinliğine katılmak için ODTÜ’ye gelen HDP Milletvekili Dersim Dağ, üniversite kapısında güvenlik tarafından okula alınmak istenmedi. Dağ, duruma tepki göstermesi ardından üniversite içerisine girebildi.

Rektörlük önünde toplanan öğrenciler adına konuşan Meziyet Yıldız, Kavaklık alanında kurtarılan ağaçların öğrencilerin direnişi sayesinde olduğunu dile getirdi. Yıldız,"Hiçbir mahkeme kararı arkasında kitleler olmadan ayakta kalamaz. Biz bugün başarıya bir adım daha attık ama devam edeceğiz" dedi.

İNŞAATI MÜHÜRLEDİLER

Rektörlük önünden yürüyen yüzlerce öğrenci “ODTÜ’ye Yurdu ODTÜ’lüler Yapar”, “ Verşan KöK, ODTÜ’ye Rektör Olamaz”, “ODTÜ ayakta AKP’ye Geliyor” ve “Polis Defol ODTÜ Bizimdir” sloganları ve alkışlarla Kavaklık alanına geldi. Dün polisler tarafından telle çevrilen inşaat alanı öğrenciler tarafından sembolik olarak mühürlendi.

Yapılan mühürleme işlemi ardından ODTÜ’lü öğrenciler inşaat karşısında bulunan alanda forum düzenleyerek, bundan sonraki mücadele süreçlerini değerlendirdi. (HABER MERKEZİ)

ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı

Ankara'daki sendikalar ve meslek odaları: ODTÜ'deki hukuksuzluk durdurulsun