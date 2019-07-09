Suudi Arabistan’daki grevleri zaferle sonuçlanan işçiler Türkiye’ye döndü

Suudi Arabistan'da hakları için günlerce mücadele edip kazanan inşaat işçileri sabah saatlerinde Türkiye’ye dönüş yaptı. İşçileri havalimanında aileleri ve İYİ-SEN yöneticileri karşıladı.

Karşılama esnasında konuşan İYİ-SEN Genel Başkanı Ali Öztutan, “Öncelikle geçmiş olsun hepiniz hoş geldiniz. Orman kanunlarıyla yönetilen Suudi Arabistan’da tarihi bir başarıya imza attık. Tüm inşaat işçilerinin sesi ve umudu oldunuz. Bu başarı tüm şantiyelere örnek olacaktır. Bu tarihsel başarıya imza attığınız hepinize teşekkür ediyorum” dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)