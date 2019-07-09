Ali İsmail, ölümünün altıncı yılında anılıyor

Can Deniz ERALDEMİR

İstanbul

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de polisler tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün altıncı yıldönümünde yarın çeşitli etkinliklerle anılacak. Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz ve Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan Evrensel’e konuştu.

Emel Korkmaz, “Gezi çok güzel başlayan bir hareketti. İnsanların ‘Yeter artık bizim özgürlüklerimiz kısıtlanmasın’ diyerek sokağa çıktığı bir hareketti. Ama maalesef bizim bu süreçte canımız yandı, canlarımız bizden alındı. Biz evlatlarımızı kaybettik ama binlerce evlat kazandık. Yani böyle bir umut doğdu, birlik oldu. İnsanlar çocuklarımızı gerçekten sahiplendiler. Bugün Aliş’imin kaybının altıncı yılı olacak. Ve hâlâ evlatlarımız anılıyorsa, onlar için bir şeyler yapılıyorsa Gezi umut olmaya devam ediyor demektir” dedi.

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ise, “Gezi’de insanlar açlığı öğrendi, tokluğu öğrendi. Gezi’de dostluğu öğrendiler, kardeşliği öğrendiler. Çünkü birleşim öyle bir birleşim. Kimse demedi ki, bu Alevi’dir Kürt’tür, Türk’tür diye. Gezi’yi yargılayarak bence korkutmaya çalışıyorlar ama olmadı. Ne yaparlarsa yapsınlar artık bu birleşme halı dağıtılamaz. Yeri geldiğinde tekrar birleşilir. Gezi umuttu. Emel Anne’nin (Korkmaz) dediği gibi en acısını biz yaşadık. Ama dışarı çıktığımızda milyonlar anne deyip sarılıyor. Biraz yüreğimizdeki acı hafifliyor. Bu çocuklar yapacaklar bir şeyler eminim. Biz bu çocukları görünce daha da umutlu oluyoruz” dedi.

ALİ İSMAİL HATAY’DA ANILACAK

Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Anma Gecesi de yarın Hatay’da gerçekleşecek. Saat 18:00’da Ekinci Mezarlığı’ndaki kabir ziyaretinin ardından, saat 20:00’da Sümerler Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan anma gecesinde ALİKEV Müzik Topluluğu ile Moğollar sahne alacak.

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