Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık, müşteki ve taraf avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için savcı Faruk Dengeşik'e söz verdi.

Savcı, mütalaasında, 244 kişinin yargılandığı davada, 175 sanık için 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32’şer yıla kadar hapis cezası istedi. Sanıklara istenen ceza, 'Anayasal düzeni ihlal etmek', 'kasten insan öldürmek', 'askeri komutanlığın gasbı', 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlarından talep edildi.

SAVCI 15 SANIK İÇİN "TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN" CEZA İSTEDİ

Mütalaada 15 sanık için 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, 2 sanık için ise 'darbe teşebbüsüne yardım etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, 40'ı er 41 sanığın beratını talep ederken, kovuşturma sırasında öldükleri belirlenen 2 sanığın dosyasının düşürülmesini talep etti. Savcı, firari 10 sanığın ise dosyasının ayrılması yönünde görüş bildirdi. (HABER MERKEZİ)