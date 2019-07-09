Bakan Ziya Selçuk, üniversiteye akraba atamalarına yanıt vermekten kaçındı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne yapılan atamaları sorduğu önergeye yanıt vermekten kaçındı. Bakan atamaların üniversite inisiyatifinde olduğunu ve konunun incelendiğini belirtti.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Adnan Menderes Üniversitesi'ne ataması yapılan öğretim görevlileri ve personelin üniversite rektörünün ve dekanların birinci derece yakınları olduğunu ve 50’ye yakın atama yapıldığına belirterek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Bakan Selçuk, verdiği yazılı yanıtta, akademik atamaların üniversitelerin inisiyatifi ile yapılmakta olduğunu belirtilirken soru önergesine konu olan öğretim görevlisi ve personel atamaları hakkında inceleme yapıldığının bildirildi.

Bakan, Bülbül'ün şu sorularını ise yanıtsız bıraktı: “Üniversiteye atanan kişilerin rektörünün, dekanların, dekan yardımcılarının ve öğretim görevlilerinin birinci derece yakınlarının olması tesadüf müdür? Bu atamalar yasal bir engel olmasa bile eğitim meslek etiğine uygun mudur? Adnan Menderes Üniversitesi’ne yapılan öğretim görevlisi ve personel atamalarında hangi kriterler göz önüne alınmıştır? Üniversiteye alımlarda karar mekanizmasında söz sahibi olan üniversite rektörü ve dekanlar, alınan kişilerle ilgili yaptıkları mesleki değerlendirmede ne kadar objektif olabilmişlerdir?” (Ankara/EVRENSEL)

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