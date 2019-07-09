Kuzey Kore'ye gittiği için tutuklanan stajyer avukat tahliye edilmedi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (Kuzey Kore) yaptığı seyahat gerekçe gösterilerek tutuklanan stajyer avukat Naim Feyzullah Eminoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, gizli tanık beyanı ile 22 aydır tutuklu olan Naim Feyzullah Eminoğlu hakkında tutukluluğa devam kararı verdi, duruşmayı 22 Ekim’e erteledi.

Burhaniye T Tipi Hapishanesinde bulunan Eminoğlu duruşmaya katılmadı. Eminoğlu’nun avukatları, tanık B.E'nin tanıklık koşullarının gerçekleşmediğini dile getirdi, gizli tanık B.E’nin beyanının kendilerinin hazır bulunmadığı esnada alındığını ve usulen doğru olmadığını vurguladı.

Avukatlar, aynı iddialarla karşı karşıya kalan Betül Varan’ın aynı mahkeme tarafından tahliye edildiğini, müvekkillerinin hâlâ tahliye edilmediğini, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti Naim Feyzullah Eminoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 22 Ekim’e erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)