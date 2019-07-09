09 Temmuz 2019 17:59

EGEÇEP: Madencilere sesleniyoruz, ormanlardan elinizi çekin

Ege Çevre ve Kültür Platformunun (EGEÇEP), madencilik sektöründeki yöneticilerin, mevcut yasal düzenlemelerin kendilerine engel yarattığını söylemesine tepki gösterdi.

EGEÇEP: Madencilere sesleniyoruz, ormanlardan elinizi çekin

Fotoğraf: Davut Cam/EVRENSEL

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    Türkiye'de madencilik sektörünü oluşturan birlik ve sivil toplum örgütü başkanlarının İzmir’deki Ege Maden İhracatçıları Birliği binasında bir araya gelerek yaptığı toplantıda, madencilik sektörünün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğü söylenerek, maden kurumları mevcut yasal düzenlemelerin kendilerine engel yarattığını belirtti. 

    Konuyla ilgili Ege Çevre ve Kültür Platformunun (EGEÇEP) yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir’de toplanan Madencilik sektörü başkanları bir açıklama yaparak madenciliğin dikensiz gül bahçesi olmasını istemişler. Sanki bugüne kadar çok zorluk çekmişler gibi, en normal prosedürleri bile 'engel' kabul ediyorlar" denildi.

    "Madencilik sektörü, 'Orman bedellerinin ödenemeyecek kadar yüksek' olmasından şikâyet ediyor; ormanların yok olmasını zerre kadar umursamadıkları ortada. Bu yaklaşımları, madencilerin 'çevre' duyarlılığından ne denli yoksun olduklarını açıkça göstermektedir" denilen açıklamada, ormanların salt bir ağaç topluluğu olmadığı, zengin ekosistemleri oluşturdukları ve kesilen ormanın yerine ağaç dikmenin, ormanı geri getirmediği ifade edildi.

    "KAÇ BAŞVURUNUZ REDDEDİLDİ?"

    Ormanların madencilik etkinliklerine açılması yerine kesinlikle korunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bakanlıkların, işleri her geçen gün zorlaştırdığını iddia eden sektör yetkililerine soruyoruz. Kaç başvurunuz reddedildi? Kaç başvurunuzun ÇED’i reddedildi? ÇED gerekli değil başvurularınızın kaçı olumsuz yanıtlandı. Ayrıca madencilik sektörünün, mevzuata göre 25 hektardan küçük sahalarda ÇED istenmediği için büyük maden sahalarının kaçını 25 hektardan küçük alanlara bölerek ÇED süreçlerinin dışına kaçırdığını da açıklaması gerekir" ifadeleri yer aldı.

    "ORMANLAR YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ VARLIKLARIDIR"

    Açıklama şu şekilde devam etti:

    Madencilik faaliyetleri sonucu bozulan doğa ve doğal denge nasıl geri gelebilir? Madencilik faaliyetleri nedeniyle yitirilen binlerce canlı (bitkiler, hayvanlar) nasıl geri getirilebilir? İnsanlar üzerinde, madencilik faaliyetleri nedeniyle oluştuğu bilinen çeşitli sağlık sorunları (kanserin artışı vb) hakkında nasıl bir açıklama yapacaksınız? Dünyanın hiçbir yerinde, mülkiyet bedeli yatırım bedelinin yüzde 2'sini geçemez diyen madencilere bir kez daha hatırlatalım ki ormanlar mülkiyet değil, yaşamın vazgeçilmez varlıklarıdır. Cezai uygulamalardan şikâyet etmeye ise hiç hakları yok. Çevreye verilen zararı hangi ceza geri getirebilir. Zeytincilik Kanunu'nun madencilik yapılamaz boyutta uygulanmasından yıllardır şikayet ediyorsunuz. Zeytin alanları bu ülkenin kültürüne, ekonomisine, ekolojisine yaptığı katkılar nedeniyle mutlaka geleceğe taşınmak zorundadır. EGEÇEP olarak, hiçbir maddi karşılığın, bozulan, talan edilen, başta ormanlarımız olmak üzere doğayı geri getiremeyeceğini vurguluyoruz. (İzmir/EVRENSEL)

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