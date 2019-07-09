Bismil Belediye Meclisinin iptal ettiği kararlara Kaymakam itiraz etti

Bismil Belediye Meclisi, kayyum döneminde belediyeye ait yapı, arsa ve araçların takas ve tahsis edilme kararlarını iptal etti. Daha önce kayyum olarak atanan kaymakam, iptal kararlarına karşı mahkemeye başvurdu.

Diyarbakır’ın Bismil Belediyesi’nin 12 milyona yaptırılan yeni hizmet binası, aynı zamanda ilçe Kaymakamı olan kayyum Kerem Süleyman Yüksel döneminde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün eski binasıyla takas edilmişti.İlçe Emniyet Müdürlüğü bu takasla yeni belediye hizmet binasına taşınırken, eski emniyet binası ise karşılıksız bir şekilde Milli Emlak’a tahsis edildi. Milli Emlak’a tahsis edilmesiyle birlikte binanın yıkımına başlanırken, yine kayyum kararıyla belediyeye ait 4 kıymetli arsanın Milli Emlak’a, 2 otomobilin ise Bismil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na bedelsiz şekilde tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.

BELEDİYE MECLİSİ İPTAL ETTİ

31 Mart seçimlerinde HDP’nin kazandığı Bismil Belediyesi Meclisi, Haziran ayı toplantısında belediye hizmet binası için alınan takas kararı ile yine belediyeye ait arazi ve araçların tahsis kararlarını belediyenin ihtiyacı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Belediye Meclisi’nin aldığı bu kararlar, daha önce kayyum olarak görev yapan İlçe Kaymakamlığı’na gönderildi.

İDARE MAHKEMESİ’NDE DAVALAR AÇILDI

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ise, Belediye Meclisi’nin aldığı bu kararları onaylamayarak iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bunun üzerine Bismil Belediye Meclisi de alınan kararların uygulanması için İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Şimdi İdare Mahkemesi’nin vereceği karar beklenirken, Belediye Meclisi’nin kararı dolayısıyla üzerine eski emniyet binasındaki yıkım da durduruldu.

‘YANLIŞ KARARLAR MAHKEDEN DÖNECEK’

Bismil Belediyesi Eşbaşkanı Orhan Ayaz, konuya ilişkin Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Fethi Balaman’a konuştu. “Bismil Belediye Meclisi’nde hukuksuz bir şekilde devredilen ya da tahsis edilen arsalarımızı, araç ve gereçlerimizi geri almak için oy birliği ile karar aldık” diyen Ayaz, verilen yanlış kararların mahkemeden geri döneceğini ve halkın malının tekrardan halka verileceği kanaatinde olduklarını da ifade etti. (HABER MERKEZİ)