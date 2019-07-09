Veli Ağbaba: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi sofradaki ekmeği azalttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'na müdahalesinin 4 günde asgari ücretlinin maaşını 8 dolar, sofrasındaki ekmeği 30 adet azalttığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye müdahalesinin kriz çözmekten çok krizi derinleştirmeye devam edttiğini belirten Ağbaba, son bir yıldır Erdoğan tarafından devletin tüm kurumlarına yapılan keyfi müdahalelerin siyasi ve ekonomik sorunların daha da artmasına, bu hukuksuzluğun bedelini 80 milyon yurttaşın ödediğini söyledi. Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasıyla bir süreliğine düşüşe geçen döviz kurlarını tekrardan yükseliş trendine soktuğunu ifade etti.

Dolar kurunun Cuma günü 5.60 TL iken, Pazartesi ilk iş günün de 5.73’e yükseldiğini belirten Ağbaba, “Cumhurbaşkanı'nın bu müdahalesi ile cuma günü 360 Dolar’a denk gelen asgari ücret pazartesi günü 352 Dolar’a gerilemiştir. Asgari ücrette 4 günde 8 Dolar gerileme yaşanırken 8 Dolar pazartesi günü dolar kurulu ile 45 TL’ye denk gelmiştir. Bir başka deyişle Pazartesi günü Dolar kurunun yükselmesi ile asgari ücretlinin sofrasında 30 adet ekmek azalmış oldu” dedi.

Erdoğan’ın "tek adamlık hevesinin" ülkedeki tüm kurumları liyakattan birer birer arındırırken, "ben yaptım oldu" anlayışının ülkeyi geri dönülmez bir noktaya sürüklemeye devam ettiğini ifade eden Ağbaba, “Erdoğan’ın akıl ve mantıkla izah edilemeyecek uygulamaları devam ettikçe ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sarmaldan kurtulma şansı ne yazık ki yoktur” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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