Gözaltına alınan ve polislerce darbedilen HDP'liler suç duyurusunda bulunacak

Diyarbakır’da dün düzenlenmek istenen yürüyüşe yönelik müdahalede danışmanlarıyla birlikte gözaltına alınan HDP Milletvekili Dersim Dağ ile polisler tarafından darbedilen Milletvekili Saliha Aydeniz, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi öncülüğünde dün Diyarbakır’da “Savaşa hayır, demokraside buluşalım” sloganıyla partinin Kayapınar İlçe Örgütü binasından Roboski Parkı’na doğru yapılmak istenen yürüyüş, Valiliğin aldığı yasaklama kararı üzerine polisin sert müdahalesiyle engellendi. HDP’li milletvekilleri Dersim Dağ ve Saliha Aydeniz’in danışmaları Leyla Akgül ve Ömer Aksoy gözaltına alındı. Her iki danışmanın gözaltına alınmasını engellemek isteyen HDP’li Milletvekili Dersim Dağ, bindiği gözaltı aracında danışmanlarıyla birlikte yaklaşık 1 saat boyunca tutuldu. Bu duruma tepki gösteren Milletvekili Saliha Aydeniz ise TEM Müdürü olduğu belirtilen polis ve korumaları tarafından darbedildi.

Sürekli polis şiddetine maruz kalan isimlerden Saliha Aydeniz, maruz kaldığı son şiddete dair MA’ya konuştu. Maruz kaldıkları saldırılardan Diyarbakır Valisi’ni sorumlu tutan Aydeniz, şunları söyledi: Bunlar birilerinden talimat alarak bize saldırıyor ve bugün itibariyle korunuyorlar. Bir talimat zincirine göre davranıyorlar. Kentin valisi de yemiyor, içmiyor her dakika aldığı bir yasak kararını önümüze koyuyor. İl binamızdan dışarı çıkmamız bile zaman zaman yasaklanıyor. Verdiği yasak kararlarının, ülkenin hukukuna aykırı olduğunu biliyor. Şiddetle yönetilme talimatı aldıkları için şiddet uyguluyorlar. Maruz kaldığım saldırının sorumlusu, bugün ülkeyi şiddet sarmalına dönüştüren iktidar ve bu iktidarın talimat verdiği validir, emniyettir.

DARP CEBİR RAPORU ALINDI

Aydeniz, maruz kaldığı saldırı ardından danışmanıyla birlikte hastaneye başvurarak, darp cebir raporu da aldı. Aydeniz’e doktor muayenesi ardından verilen darp raporunda, “Sağ ön kol iç kısımda abrasion (muhtemel tırnak izi), sağ el dış kısımda abrasion, sol ön kol iç kısımda abrasion, her iki dizde abrasion ve morarma, sol bacak ön kısımda abrasion ve hassasiyetler mevcut” ifadeleri yer aldı.

Danışmanı Ömer Aksoy’un ise, “Sol el bileğinde hassasiyet ve abrasion mevcut (muhtemel tırnak izi) ve ekrem hareketleri ağrılı ve kısıtlı” olduğu raporlandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Son bir yılda defalarca aynı polis müdürünün fiziki ve sözlü saldırısına maruz kaldığını dile getiren Aydeniz, 8 Mart’ta maruz kaldığı saldırıya ilişkin suç duyurunda bulunduğunu hatırlatarak, ikinci bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

HDP’li vekil Dersim Dağ da kendisine yönelik engellemelerle birlikte gözaltında tutulmasına dair polis müdürleri ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)