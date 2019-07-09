İsrail tehdit etti: Savaş uçaklarımız Ortadoğu’da her yere ulaşabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askeri üs ziyareti sırasında İran’a dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu “İran unutmamalıdır ki, İsrail'in elindeki F-35s savaş uçakları İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabilir.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca bu sözlerini sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya 2004'te Tahran'ın nükleer programına ilişkin Paris Anlaşması'nı imzalamıştı. İran, anlaşma kapsamında Avrupa ile ticaret imkânı karşılığında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almıştı. 2005'te İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın göreve gelmesiyle Tahran yönetimi uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlamış ve anlaşma yürürlükten kalkmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında Temmuz 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı adı verilen nükleer anlaşmayla İran yeniden yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını sınırlamayı kabul etmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın anlaşmaya uyduğuna dair raporlarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve yaptırımları geri getirmişti.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmadaki çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, pazar günü anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)