09 Temmuz 2019 17:08

Deniz Gezmiş'i övdüğü için yargılanan CHP'li Mehmet Tüm hakim karşısına çıktı

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu'ya ilişkin açıklamaları ve Deniz Gezmiş'i öven ifadeleri nedeniyle yargılanıyor.

Deniz Gezmiş'i övdüğü için yargılanan CHP'li Mehmet Tüm hakim karşısına çıktı

Fotoğraf: Bahar Kızılkor

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    Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’e MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu’ya ilişkin açıklamaları ve Deniz Gezmiş’i öven ifadeleri nedeniyle açılan davanın duruşması Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma 11 Kasım tarihine ertelendi.

    İddianamede, Mehmet Tüm’ün CHP Altıeylül İlçe Teşkilatının Balıkesir Şoförler Odası toplantı salonunda yaptığı konuşmada Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği sözleri ve yine aynı toplantıda kullandığı “Deniz Gezmiş bu ülkenin bağımsızlığı için, demokratik bir Türkiye için emperyalizme karşı idam sehpasına gitti. O bir kahramandır, o bir devrimcidir, o bir sosyalisttir” ifadeleri suç olarak nitelendirilerek dava açılmıştı.

    CHP Eski Milletvekili Mehmet Tüm yaptığı savunmasında Deniz Geçmiş’i her yönüyle savunduğunu belirtti. Tüm, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik hakaret iddiasıyla ilgili ise AKP Eski Milletvekili Cemil Çiçek’in “Siyasiler yaptıkları anlık açıklamalarda bazen istemedikleri halde istemedikleri sözleri söyleyebilir” sözünü hatırlatarak savunma yaptı. Duruşma 11 Kasım saat 13.00’e ertelendi.

    Duruşma sonrası yapılan açıklamada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek siyasi davaların, kumpas davalarının, kurguya dayalı iddiaların bir gün mutlaka çökeceğini belirtilerek; “Bu haksız, hukuksuz ve mesnetsiz dava da sonunda mutlaka çökecek ve Mehmet tüm beraat edecektir. Buna inancımız tam, ama kendisinin de söylediği gibi Deniz Gezmiş’e kahraman demek suçsa biz de tekrar söylüyoruz Deniz Gezmiş ve arkadaşları birer kahramandır. Mehmet tüm de tüm siyasi davalarda haksız hukuksuz bir şekilde yargılanan arkadaşlarımız da yalnız yürümeyecek. Hak, hukuk adalet” dedi. (Balıkesir/EVRENSEL)

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