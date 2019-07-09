Bergama belediyesindeki işçilere "Hizmet-İş'e üye olun" baskısı

AKP’li Bergama Belediyesinde çalışan işçiler, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikasına baskı yoluyla üye yapılmaya çalışılıyor. Genel-İş 4 no’lu Şube, basın açıklaması yaparak “İşçilerin kendi sendikalarını seçebilme özgürlüklerinin baskı ve tehdit ile önüne geçilmesi insanlık suçudur, bu suçun işlenmesine göz yummayacağız” dedi.

Bergama Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasına KESK ve Genel-İş şube üyeleri destek verdi. Açıklamayı okuyan Genel-İş 4 No'lu Şube Başkanı Şükret Sevgener, “31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bergama Belediye Başkanı seçilen Hakan Koştu’nun göreve başladıktan sonraki 100 gününde göze çarpan ilk icraatlardan birisi, anayasamızca ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 sayılı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 2’nci maddesi ve 11’inci maddesinde tanımlanan, örgütlenme hakkının 'serbestçe' kullanılması hükmünü tanımayarak ayaklar altına almıştır. Bergama halkı, belediye başkanına işçilerin en temel hakları olan sendikal haklarını gasbetmek için oy vermemiştir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Bergama belediye işvereninin ve belediye bürokratlarının siyasi iktidarın yandaşı olan sendikaya işçileri baskı, zor, tehdit ve korkuyla üye yaptırmaya çalıştığını belirten Sevgener, “Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikasına belediyede oda verilerek işçilerin iktidar gücüyle sindirilip istifa etmelerini sağlamaya çalışmak, olsa olsa baskıcı ve otoriter yöntemlerle sonuç almaya çalışmaktır. Öncelikle şunu ifade edelim ki sendikal haklar, günümüzün en önemli ve evrensel kolektif haklarındandır. Sendikalar, sendikal hakları tüm boyutlarıyla güçlü bir biçimde sahiplenmeli ve işverenlerin işçilerin sendikal haklarına müdahalesine kapı açacak girişimlerden kaçınmalıdırlar. Bunun aksine davranan sendikalar sendika olma vasıflarını yitirecek ve iktidar desteğiyle tırmandıkları tepelerden hızla aşağılara yuvarlanarak yok olacaklardır” diye konuştu.

Sevgener, ayrıca tüm sendikalara seslenerek, “Sendikal haklara saygı gösterin, işçinin sendika seçme özgürlüğünü elinden almayın. İşverenlerin ve siyasi iktidarların işçi sınıfı iradesine müdahale etmelerini engelleyelim. İşveren ve iktidar gücünü kullanarak sendikacılık yapmayı tarihe gömelim” dedi.

Belediye çalışanlarına ise baskılara karşı çıkma çağrısı yaparak, iradelerine ipotek koymaya çalışan anlayışa karşı mücadele etmelerini söyleyen Sevgener, “İşçilerin kendi sendikalarını seçebilme özgürlüklerinin baskı ve tehdit ile önüne geçilmesi insanlık suçudur. Bu suçun işlenmesine göz yummayacağız. Buradan Bergama Belediyesi işverenlerine tekrar sesleniyoruz; işçilerin sendika seçme özgürlüğüne ve sendikal haklarına saygı gösterin ve işçi düşmanı, emek düşmanı uygulamalarınızdan derhal vazgeçin” dedi. (İzmir/EVRENSEL)