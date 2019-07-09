Malatya'da KHK gözaltısı: PSAKD Malatya Başkanı ile 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Toplumsal Dayanışma Derneğinin yöneticileri ile PSAKD’nin başkanı gözaltına alındı.

Malatya’da sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alınanlar arasında PSAKD Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş, İbrahim Ulutaş, Hasan Kaya yer alırken Orhan Sever ise il dışında olduğu için gözaltına alınamadı. Avukatların verdiği bilgiye göre, gözaltıların gerekçesinin kapatılan Toplumsal Dayanışma Derneğinin faaliyetlerinden dolayı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Malatya/EVRENSEL)