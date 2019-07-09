"NTV spikeri Oğuz Haksever emekli oluyor" iddiası

1979'da muhabirliğe başlayan, 2000 yılından beri NTV'de farklı görevlerde çalışan ve son aylarda gaflarıyla gündeme gelen Oğuz Haksever'in emekliliğini istediği iddia edildi.

27 Mayıs'ta saat 13.00'teki NTV haber bülteninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 gün önce Yassıada'ya gerçekleştirdiği ziyaretin haberini sunan Haksever'in yorumları, mikronunun açık kalması sonucu seyirciye ulaşmıştı. Haberde Erdoğan'ın "Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum" ifadeleri ekrana geldikten sonra Hakseverin tepkiyle "Neresi yaslı be, canına okumuşsun…" dediği duyulmuştu. Haksever, ardından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken '...okumuşsunuz' dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, 'okumuşsun' diye yayına çıkmıştır. Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir" demişti. Bu olayın ardından sosyal medyada "Emeklilikte gafa takılanlar" ifadesiyle Haksever'in emekli edileceği yorumları yapılmıştı.

Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış ve video kısa sürede internette viral olmuştu.

Medyaradar, dün (8 Haziran) "NTV'nin ünlü ekran yüzünden flaş karar!" başlıklı haberinde Haksever'in emekliliğini istediğini iddia etti. Independent Türkçe de bugün, ulaştıkları kaynakların Oğuz Haksever'in emekliliğini istediğini aktardığını duyurdu. Haksever'den iddialara ilişkin bir yalanlama gelmedi.

OĞUZ HAKSEVER KİMDİR?

20 Mart 1957'de Antep'te doğan Haksever, lise eğitimini 1974'te tamamladı. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesinde eğitim gördü.

Mezun olduktan sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığında muhabirliğe başlayan Oğuz Haksever, 1991 yılından sonra; sırasıyla Show TV, Kanal 6 ve ATV haber merkezlerinde muhabir, editör ve sunucu olarak çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. 2000 yılında çalışmaya başladığı NTV'de Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

NTV Radyo ve Kral FM'de de Gazeteci Mehmet Barlas'la birlikte "Makam Farkı " adlı müzik programını hazırlayıp sunan Haksever ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ve Türk Dil Kurumu tarafından ödüle layık görülen Haksever, Erdoğan'ın katıldığı ortak yayınlarda da yer alıyordu. (MEDYA SERVİSİ)