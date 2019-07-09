Eskişehir'de darbedilen Doğukan Bilir’e tazminat, polislere yeniden yargılama

Anayasa Mahkemesi, Eskişehir'deki Gezi Parkı direnişi sırasında polisler ve bir sivil tarafından darbedilen üniversite öğrencisi Doğukan Bilir hakkında hak ihlali kararı verdi. “Eziyet yasağı hakkının usul boyutu”nun ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi Bilir’e 25 bin TL manevi tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Polisler de yeniden yargılanacak. Ali İsmail Korkmaz da aynı sokakta aynı saatlerde darbedilmiş ve yaşamını yitirmişti.

Üniversite öğrencisi olan ve ailesiyle birlikte Eskişehir’de yaşayan Doğukan Bilir, Gezi Parkı direnişi kapsamında katıldığı gösteride darbedilmiş, şikayetçi olmuş ve Asker Hastanesinden darbedildiğine ve bunun sonucu diş kaybına uğradığına dair doktor raporu almıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis memurları hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu üç memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması kararı verildi. Savcılık ise Bilir’i yaralayan dört polis amir ve memuru hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kovuşturmasızlık kararına yaptığı itiraz da Sulh Ceza Hakimliğince reddedilen Bilir bunun üzerine, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

SANIKLARIN CEZALARI İNDİRİLDİ, ERTELENDİ

Öte yandan açılan kamu davası sonucu bir polis memurunun beraatına, iki polis memurunun adli para cezasına mahkum edilerek haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB), kamu görevlisi olmayan vatandaşın da adli para cezasına mahkum edilmesine karar verildi. Tüm sanıkların cezaları da 1/6 oranında indirildi. Bilir’in HAGB kararlarına karşı yaptığı itiraz da Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi. Bilir bu karara karşı bireysel başvuruda bulundu. Bilir bir polis hakkında verilen beraat ve sivil vatandaş hakkındaki mahkumiyet kararının onanması üzerine de bireysel başvuruda bulundu. Kararını açıklayan AYM, “Eziyet yasağı hakkının usul boyutu hakkının ihlal edildiği”ne hükmetti, Bilir’e de 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiği ve bu ihlalin sonuçlarının ortadan kalkması için yeniden yargılama yapılması istendi. (İstanbul/EVRENSEL)

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