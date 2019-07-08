08 Temmuz 2019 23:49

Tunus'ta ABD'nin işgal planı "Yüzyılın Anlaşması"na karşı yürüyüş düzenlendi

Tunus Genel İşçi Sendikası, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını ve Bahreyn'de düzenlenen ekonomi çalıştayını protesto etmek için yürüdü.

Tunus'ta ABD'nin işgal planı "Yüzyılın Anlaşması"na karşı yürüyüş düzenlendi

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

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    Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), ABD'nin İsrail-Filistin barışını sağlamak iddiasıyla “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği planı ve Bahreyn'de geçen ay gerçekleştirilen ekonomi çalıştayını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

    Başkent Tunus'ta bulunan Muhammed Ali Meydanı'ndaki sendika merkezi önünde toplanan kitle Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü. Filistin ve Tunus bayrakları taşınan eylemde sık sık İsrail, Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşmasına tepki gösteren sloganlar atıldı.

    Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

    Eylemde konuşan UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, Bahreyn Çalıştayı ve "Yüzyılın Anlaşması"nı "Filistin'i satma anlaşması ve Arap halkının alnındaki kara leke" olarak nitelendirdi. 

    Eyleme katılan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Teysir Halid Arap rejimlerinin halkların üzerindeki baskısına dikkat çekerek halkın taleplerine kulak tıkadığını dile getirdi.

    ABD'nin öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyordu.

    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Hamas’ın boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, İstrailli sermaye sahipleri ve bazı gazeteciler toplantıya katılmıştı.

    YÜZYILIN ANLAŞMASI NE ANLAMA GELİYOR?

    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı “Yüzyılın Anlaşması” planına göre işgal altındaki Batı Şeria’nın Yahudi yerleşim yerleri dışında kalan toprakları ile Gazze Şeridi’nde “Yeni Filistin” adı altında bir “devlet” kurulacak. Kudüs, her iki ülkenin (İsrail ve Filistin) başkenti olarak kabul edilecek ama İsrail’in elinde kalmaya devam edecek. Filistinli mültecilerin ülkelerine dönüşlerini içermeyen plana göre Mısır, Yeni Filistin’e fabrika ve ticaret amaçlı toprak kiralayacak ancak bu topraklar Filistinliler için yerleşime açılamayacak. 

    Evrensel yazarı Yusuf Karataş "Yüzyılın anlaşması": Barış değil, işgal planı!" yazısında Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği planı "İsrail’in Filistin’deki işgallerini meşrulaştırmayı ve Filistin’i Vatikan gibi sembolik bir ülke haline getirmeyi amaçlayan bir plan" olarak değerlendirdi. Karataş, "Batılı emperyalistlerin Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasını destekleyeceklerini ilan ettikleri 1917 tarihli Balfour Deklerasyonu’ndan yüz yıl sonra adına 'Yüzyılın Anlaşması' denilen plan ile bu kez Filistin’in ölüm fermanı ilan edilmek isteniyor. Başka bir deyişle Balfour Deklerasyonu’nun başlattığı süreç, “Yüzyılın Anlaşması” ile tamamlanmak isteniyor" değerlendirmesinde bulundu.

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