08 Temmuz 2019 22:57

Reyhanlı'da bir depoda patlama ve yangın: 13 yaralı

Reyhanlı'da "Dost Eli" adında bir derneğin deposunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Reyhanlı'da bir depoda patlama ve yangın: 13 yaralı

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Valilik olayda 13 kişinin yaralandığını belirtti.

    MA'nın aktardığına göre olay üzerine paniğe kapılan mahalleli panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik kordonu ile çevirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise patlama ve yangın nedeniyle yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürdü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Olayla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçede "Bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda" yangın çıktığı açıklaması yaptı.

    Valiliğin açıklaması şöyle oldu:

    "08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Reyhanlı İlçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın altında “Dost Eli” adlı insani yardım derneğine ait depoda ( yağlı boya,  gıda ve çeşitli yardım malzemesi)  yangın çıkmıştır.

    Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır.

    Çıkan yangında 3 vatandaşımız yaralanmış ve 10 vatandaşımız ise dumandan zehirlenmiştir. Vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır." (HABER MERKEZİ)

     

    ÖNCEKİ HABER

    ABD'li milyarder Epstein çocuk istismarından yargılanacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Çetinkaya’yı ‘günah keçisi’ ilan etmek Erdoğan ve Albayrak’ı kurtarır mı?

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Linç dalgasına karşı ne yapılabilir?

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    İbretlik amigo muhabirler

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Hareket için zafer

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Ses kirliliği konusunun bilisizliği
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı
    ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı

    Kavaklık alanda KYK yurdu inşaatına karşı nöbet tutan öğrencilere, ODTÜ'ye sokulan polis saldırdı. Saldırıda 1 öğrenci gözaltına alınırken ağaç kesimine başlandığı aktarıldı.

    Reyhanlı'da bir depoda patlama ve yangın: 13 yaralı
    Reyhanlı'da bir depoda patlama ve yangın: 13 yaralı

    Reyhanlı'da "Dost Eli" adında bir derneğin deposunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenler anıldı
    Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenler anıldı

    Çorlu’da geçen yıl meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği 340 kişinin yaralandığı tren katliamının yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

    Ahmet Türk: Yolsuzlukları ortaya çıkardığımız için bizi hedef seçtiler
    Ahmet Türk: Yolsuzlukları ortaya çıkardığımız için bizi hedef seçtiler

    Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, DEDAŞ’ın MARSU’nun elektriklerini kesmesi ve belediyeyi karalayan bazı haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de belediye emekçileri toplusözleşme taslağına 'evet' dedi
    İzmir’de belediye emekçileri toplusözleşme taslağına 'evet' dedi

    Tüm Bel-Sen’in İzmir Büyükşehir belediyesi için hazırladığı toplu sözleşme taslağı belediye emekçilerinden onay aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Milletvekili Dersim Dağ serbest bırakıldı
    Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Milletvekili Dersim Dağ serbest bırakıldı

    HDP Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır'daki eyleme müdahale sırasında iki danışmanıyla birlikte gözaltına alındı. Dağ ve danışmanları daha sonra serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı

    Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı. 

    GÜNCELLENDİ
    Hükümet 11. Kalkınma Planını TBMM'ye sundu: Halka kemer sıkma, patronlara teşvik
    Hükümet 11. Kalkınma Planını TBMM'ye sundu: Halka kemer sıkma, patronlara teşvik

    2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu.

    Dans ile operanın buluşması: Troya
    Dans ile operanın buluşması: Troya
    Kadıköy duvarlarını renklendirecek Muralist Kadıköy Festivali başlıyor
    Kadıköy duvarlarını renklendirecek Muralist Kadıköy Festivali başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    GÜNCELLENDİ
    Hamile kadının da bulunduğu araca saldıran trafik magandaları tutuklandı
    Hamile kadının da bulunduğu araca saldıran trafik magandaları tutuklandı

    İstanbul Pendik'te yol verme tartışması yaşadıkları otomobilin önünü kesip içinde hamile kadının da bulunduğu araca zarar veren Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklandı.

    İkitelli’de ırkçı ve mülteci düşmanı saldırılar tartışıldı
    İkitelli’de ırkçı ve mülteci düşmanı saldırılar tartışıldı

    İkitelli’de demokratik kurumlar, mahalle halkı ve Dersimliler “2 Temmuz’dan Günümüze Linç ve Irkçılık, Türkiye’nin Göçmen Politikası” panelinde buluştu.

    GÜNCELLENDİ
    AKP’den patronlara ‘torba’ kıyak hazırlığı
    AKP’den patronlara ‘torba’ kıyak hazırlığı

    AKP ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yeni ‘torba’ teklifi TBMM'ye sundu. Teklifte patronlara ‘kıyak’ sayılacak düzenlemeler yer alıyor.

    İletişim-İş’ten işçilere kıdem tazminatı için mücadele çağrısı
    İletişim-İş’ten işçilere kıdem tazminatı için mücadele çağrısı

    İletişim-İş, Vodafone’da çalışan işçilere bildiri dağıtımı yaparak zorunlu BES uygulamasına karşı çıkmak ve kıdem hakkını savunmak için örgütlenme çağrısı yaptı.

    Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz
    Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Öztrak Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    TGS, gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu
    TGS, gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu

    Türkiye Gazeteciler Sendikası, hazırladığı raporla gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Candan Yüceer kayıp mülteci çocukları Süleyman Soylu’ya sordu
    Candan Yüceer kayıp mülteci çocukları Süleyman Soylu’ya sordu

    CHP Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye'de yaşayan mülteci çocukların akıbetini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Ali Babacan AKP'den istifa etti
    Ali Babacan AKP'den istifa etti

    Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AKP'den 18 yıl sonra istifa etti. AKP, Babacan'ı "Kurucu Üyeler" listesinden çıkarıp biyografisini sildi.

    Elektrik Mühendisleri Odası: Çorlu’da tren kazası ihmal zinciri sonucu yaşandı
    Elektrik Mühendisleri Odası: Çorlu’da tren kazası ihmal zinciri sonucu yaşandı

    Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Çorlu tren katliamının 1. yılında bilirkişi raporu paylaştı: Suyu akıtacak menfez 145 yıllık ve üçte biri tıkalı.

    AKP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti
    AKP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti

    İstanbul'un AKP'li ilçe belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Evliliği boyunca şiddet gördüğünü beyan etmesine rağmen boşanamıyor
    Evliliği boyunca şiddet gördüğünü beyan etmesine rağmen boşanamıyor

    Adana'da yaşayan Meryem Karalök 5 yıldır eşinden boşanmak için açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor. Defalarca şiddete uğrayan Karalök, "Artık kurtulmak istiyorum" diyor.

    Evrensekiz Belediye Başkanı'nın baskıları da işçilerin direnişi de sürüyor
    Evrensekiz Belediye Başkanı'nın baskıları da işçilerin direnişi de sürüyor

    Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Evrensekiz Belde Bediyesinden Genel-İş'e üye oldukları için atılan ve direnişe geçen işçiler, Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın kendilerini tehdit ettiğini söylüyor.

    İktisatçı Murat Birdal: Erdoğan’ın elindeki gücü paylaşmaya niyeti yok!
    İktisatçı Murat Birdal: Erdoğan’ın elindeki gücü paylaşmaya niyeti yok!

    İktisatçı Murat Birdal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını, yedek akçenin hazineye aktarılması hazırlıklarını ve ekonominin gidişatını değerlendirdi.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Seçenek yaratmazsak baskı ve şiddet artacak
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Seçenek yaratmazsak baskı ve şiddet artacak

    HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli, partisinin Van’da düzenlenen ‘Serhat Örgütlenme Konferansı’nda konuştu.

    Önsa Tekstil'de 3 aydır maaş alamayan işçiler: İş bıraktık bir maaş yattı
    Önsa Tekstil'de 3 aydır maaş alamayan işçiler: İş bıraktık bir maaş yattı

    Dersim'de ödenmeyen maaşları için iş bırakan Önsa Tekstil işçileri, iş bırakınca maaşlarının bir kısmını aldıklarını anlattı. İşçiler, ÖNSA'daki sömürü koşullarını anlattı.

    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB toplantısında bütçe tepkisi: Açık 7,2 milyar lira
    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB toplantısında bütçe tepkisi: Açık 7,2 milyar lira

    Belediye Meclisi toplantısında mali duruma tepki göstereren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Belediye bütçesi tam bir mirasyedi bütçesi" dedi.