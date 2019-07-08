Reyhanlı'da bir depoda patlama ve yangın: 13 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Valilik olayda 13 kişinin yaralandığını belirtti.

MA'nın aktardığına göre olay üzerine paniğe kapılan mahalleli panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik kordonu ile çevirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise patlama ve yangın nedeniyle yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürdü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçede "Bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda" yangın çıktığı açıklaması yaptı.

Valiliğin açıklaması şöyle oldu:

"08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Reyhanlı İlçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın altında “Dost Eli” adlı insani yardım derneğine ait depoda ( yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi) yangın çıkmıştır.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır.

Çıkan yangında 3 vatandaşımız yaralanmış ve 10 vatandaşımız ise dumandan zehirlenmiştir. Vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır." (HABER MERKEZİ)