Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen 25 kişinin öldüğü 340 kişinin yaralandığı tren katliamının yıl dönümünde kaza yerinde anma töreni düzenlendi.

Sarılar Mahallesi Meydanı’nda toplanan aileler, sloganlar atarak kazanın olduğu yere yürüdü.

Ailelerin tren raylarına oturduğu sırada aynı hatta ve aynı saatte gelen yolcu treni göründü. Aileler trene karanfil attı.

Yaşanan kazada eşi ve oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel, grup adına yaptığı konuşmada bir an önce adaletin tecelli etmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kazada eşini ve oğlunu kaybettiğini söyleyen Sel, “Hepsini özlemle hasretle saygıyla anıyoruz. Bugün bizim için söyleyecek bir sözümüz yok. Gerçekten bir şeyler söyleyebilmek çok zor. Her biri bizimle burada. Geçen yıl hepsi bizimle beraber nefes alıyordu ama ne yazık ki burada taşların altına yakınlarımızı gömdük. Hepsini çok özlüyoruz” dedi.

Eyleme CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve aileler de katıldı. (Tekirdağ/AA)

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