Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Milletvekili Dersim Dağ serbest bırakıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, iki danışmanıyla birlikte gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, gözaltına alınanlar arasında iki danışmanının da bulunduğunu ifade etti. Dağ’ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Şu an polis tarafından gözaltı aracına alındım ve çıkma izin verilmiyor. Benimle beraberinde iki danışman arkadaşımız gözaltına alınmış durumda.”

Diyarbakır'daki Kürt siyasi partilerinin "Savaşa hayır, demokraside buluşalım" sloganıyla düzenlemek istedikleri eylem polis tarafından engellenmek istendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kayapınar İlçe Örgütü önünden Roboski Parkı'na düzenlenmek istenen yürüyüş öncesi parti binasının olduğu Dicle Kent Bulvarı polis tarafından kapatıldı. 8 TOMA, çok sayıda akrep tipi zırhlı araç ve gözaltı aracıyla yolu kapatan polis, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ilçe binasına geçişini engellemeye çalıştı. Bunun üzerine aracıyla yolu kapatan Dağ ve beraberinde bulunan 2 vekil danışmanı gözaltı aracına alındı. Bu sırada duruma tepki gösteren HDP'li Sahila Aydeniz ise TEM Şube Amiri olduğu belirtilen polis tarafından darbedildi.

Olay üzerine Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, Semra Güzel ve Remziye Tosun yolda oturma eylemi yaptı. Dağ ve danışmanların serbest bırakılması üzerine parti binası önüne geçen vekiller burada basın açıklaması yaptı. (HABER MERKEZİ)