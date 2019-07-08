İkitelli’de ırkçı ve mülteci düşmanı saldırılar tartışıldı

İkitelli’de demokratik kurumlar, mahalle halkı ve Dersimliler “2 Temmuz’dan Günümüze Linç ve Irkçılık, Türkiye’nin Göçmen Politikası” panelinde buluştu. Kısa süre önce Suriyeli mültecilere yönelik saldırıların yaşandığı mahallede, linç hareketlerinin önüne geçmek ve kardeşlik köprüsü kurmak için çözüm yolları tartışıldı.

İkitelli Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği’nde gerçekleşen panelde Sivas Katliamı lanetlenirken mülteci düşmanı saldırılara da dikkat çekildi. Panele HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Evrensel yazarı Ercüment Akdeniz ve Yazar-Alevi Aktivist Aydın Deniz konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşması yapan Dernek Başkanı Metin Yıldız, “2 Temmuz’dan bu yana süren ırkçılık ve linç kültürüne karşı birlik olmamız gerekiyor” dedi.

"BU ÜLKENİN SAVAŞA DEĞİL BARIŞA İHTİYACI VAR"

Konuşmasına “Sivas’ta yaşanan katliam o gün orada son bulmadı, bugüne dek sürüyor” sözleriyle başlayan HDP’li vekil Ali Kenanoğlu, “10 Ekim, Suruç ve daha nice katliam da Sivas gibi görülen ama susulan, yapılması gerekenin yapılmadığı, esas sorumlusunun devlet olduğu katliamlardır” diye konuştu.

“Suriyeliler evlerine gitsin diyorlar, Suriyelilerin gidecek evleri mi kaldı? Bizim askerlerimiz savaşırken Suriyeliler eğleniyor diyorlar. Suriyeli mültecilere düşmanlık edeceğine niye savaşa karşı çıkmıyorsun? Bu ülkenin savaşa değil barışa ihtiyacı var” ifadelerini kullanan Kenanoğlu, mahalle halkını ırkçı provokasyonlara karşı uyardı ve herkesi barışın dilini yükseltmeye ve mültecilerle birlikte tüm ezilenlerin sorunlarını, taleplerini dile getirmeye çağırdı.

"DEMOKRATİK KURUMLAR İNİSİYATİF ALMALI"

Konuşmasına Sivas Katliamında yaşamını yitirenleri anarak başlayan Gazeteci Ercüment Akdeniz, “Madımak, ilkokul çocuklarının gezdiği bir müze olmadıkça, Sivas katliamı insanlık suçu olarak okul müfredatlarına girmedikçe ve katledilenlerin isimleri tıpkı Nazi kurbanları gibi sokak tabelalarına yazılmadıkça tarihsel bir yüzleşme olmaz” dedi. İkitelli’de mültecilere yönelen saldırılara da değinen Akdeniz, “Mahalleliyle röportajlar yaptık. Aslında bir katliamın eşiğinden dönülmüş. Maalesef her kesimden gençler olayın içine sürüklenmiş. Burada elbette demokratik kurumlara, halkın ileri gelenlerine görev düşüyor. Solingen katliamı ile İkitelli arasında giderek kapanan bir makas var” diye konuştu. Akdeniz konuşmasını panelleri çoğaltma, Türkiyeli ve Suriyeli kanaat önderleri arasında buluşmalar sağlama, saldırıya uğrayan evlere ve dükkânlara ziyaretler yapma, dili farklı olan emekçiler arasında birlik sağlama gibi önerilerle tamamladı.

"ALEVİLERİN NAZARINDA IRKÇILIĞA YER YOK"

“Bugün mülteci düşmanlığında bulunanlar arasında ne yazık ki kimi Aleviler de olabiliyor. Oysa 73 millete aynı pencereden bakan Alevilerin nazarında ırkçılığa yer yoktur" diyen Yazar Aydın Deniz de "Yurtdışında göçmen politikasının mağduru biri olarak konuşuyorum. Irkçılığa karşı amasız ve fakatsız mücadele etmek zorundayız” diye konuştu.

Panel soru, cevap ve önerilerle son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)