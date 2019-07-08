08 Temmuz 2019 15:31

İktisatçı Murat Birdal: Erdoğan’ın elindeki gücü paylaşmaya niyeti yok!

İktisatçı Murat Birdal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını, yedek akçenin hazineye aktarılması hazırlıklarını ve ekonominin gidişatını değerlendirdi.

İktisatçı Murat Birdal: Erdoğan’ın elindeki gücü paylaşmaya niyeti yok!

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden alarak yerine yardımcısı Murat Uysal’ı atamasının piyasalarda nasıl karşılık bulacağı merakla bekleniyor. Bir kısım milletvekiliyle toplantı yapan Erdoğan bu kararını, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik” sözleriyle açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmasına ilişkin karar, faiz düşerse enflasyon düşer mi, iktidarın merkez bankasına müdahalesi piyasalara nasıl yansıyacak, Hazine’ye aktarılacak on milyarlarca yedek akçe hazırlıklarının bir parçası mı, halk bundan nasıl etkilenecek sorularını gündeme getirdi.

    "TEK ADAM REJİMİNİN EKONOMİ İDARESİ"

    Gelişmeleri Evrensel'e değerlendiren İktisatçı Murat Birdal, faizler konusunda Merkez Bankası'nın önceki başkanlarıyla da anlaşmazlık yaşandığını hatırlattı. İktidarın zamanında bunu kamuoyunda açıkça ifade etmekten çekinmediğini belirten Birdal, “Ama görevden alma Merkez Bankası bağımsızlığına ve kurum güvenilirliğine daha fazla gölge düşürecektir. Bu açıdan sonra derece radikal bir uygulama” dedi.

    Cumhurbaşkanının hala faiz, enflasyon ve kur ilişkisini yanlış kurduğuna dikkat çeken Birdal, “Faiz düşünce kurdaki sert yukarı çıkışı yabancı güçlerin oyunu olarak yorumluyor. Bunu pek çok kez gördük. Gerek faizde yapılan aşağı yönde hareketler gerek Erdoğan’ın bu konudaki çıkışları kurda son derece sert hareketler yarattı. Merkez Bankası bugün faizleri düşürebilir mi? Bu sorunun cevabı için henüz erken olduğunu düşünüyorum. ABD’de açıklanan son istihdam verisi FED’in de yönünü netleştirmesini zorlaştırıyor. Bunlar belirginleşmeden Merkez Bankası faiz konusunda tutum almak istememiş olabilir. Yüksek bütçe açığı faizleri yukarı yönde baskılayacaktır. Özellikle bu noktada iktidarın maliye politikalarının altında ciddi sorunlar yaratıyor. Hepsinden önemlisi Erdoğan’ın kendisinin atadığı isimle bu kadar büyük bir problem yaşaması. Merkez Bankası eski Başkanı Erdem Başçı döneminde yaşanan tartışmalar da benzerdi. Ama görevden alınmasına dönük bir hamleye gidilmedi. Kısaca bu gelişmeler tek adam rejiminin ekonomi idaresindeki yansımaları” diye konuştu.

    "ARTIK YATIRIMCILAR DA ŞAŞIRMIYOR"

    Merkez Bankası Başkanın görevden alınmasının normal koşullarda Türk Lirasında büyük değer kaybına yol açması gerektiğini belirten Birdal, fakat Türkiye’deki siyasi istikrarsızlığının geldiği noktada yatırımcıların bu radikal kararlara artık çok şaşırmadığını söyledi. Bu kararın son seçimlerin ardından süren tek adam rejimi ve cumhurbaşkanı yetkileri tartışmasının da ne kadar şekilsel olduğunu gösterdiğini ifade eden Birdal, “Erdoğan’ın elindeki gücü hiçbir şekilde paylaşmaya niyeti yok. Hatta yetkilerini genişletme arayışında. Son derece gözü kara bir şekilde bu kararları uygulayabiliyor” dedi.

    "PARA BASMA VE ENFLASYONUN YÜKSELMESİNE YOL AÇACAK"

    Merkez Bankası Başkanının görevden alınması konusunda yapılan başka bir yorum da bunun yaklaşık 40 milyar yedek akçenin Hazine’ye devredilme hazırlıkları yapıldığı sırada olması. Murat Birdal, faiz indirimi baskısının yanı sıra asıl etkili olan bir sebebin de bu olduğunu düşünüyor. “Bunlar çok sıradışı uygulamalar” diyen Birdal, “Kâr payını dağıtarak oradaki yasal düzenlemeyle hazineye kaynak aktarmaya çalışılıyor. Çünkü ekonomi daraldıkça vergi gelirleri azalıyor, diğer taraftan kamu harcamaları hız kesmiyor. Bürokrasinin lüks harcamaları sürekli kamuoyunun gündeminde. Yakın zamanda iki seçim geçirdik. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin de ekonomiye ne kadar pahalıya patladığını gördük. Peki giderek büyüyen bütçe açığı nasıl finanse edilecek? Eğer borçlanma çözüm olarak görülürse bu elbette faizi artıracaktır. Merkez Bankası’ndan hazineye para aktarabilirler ama bu da para basmaktan farklı değil, enflasyonun ve faizlerin yükselmesini sağlayacak. Rasyonelliğini yitirmiş bir süreçten geçtiğimiz için ideolojik alt yapısını tartışmanın da bir anlamı kalmıyor” dedi.

    Çetinkaya’yı ‘günah keçisi’ ilan etmek Erdoğan ve Albayrak’ı kurtarır mı?

    İhsan ÇARALAN

    Çetinkaya’yı ‘günah keçisi’ ilan etmek Erdoğan ve Albayrak’ı kurtarır mı?

    ‘Merkez’ kararı sonrası doları sert yükseldi

    ‘Merkez’ kararı sonrası doları sert yükseldi

    ÖNCEKİ HABER

    İtalya Başkonsolosluğu önünde mültecilere destek eylemi: Irkçılığa hayır
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Çetinkaya’yı ‘günah keçisi’ ilan etmek Erdoğan ve Albayrak’ı kurtarır mı?

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Linç dalgasına karşı ne yapılabilir?

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    İbretlik amigo muhabirler

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Hareket için zafer

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Ses kirliliği konusunun bilisizliği
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    AKP’den patronlara ‘torba’ kıyak hazırlığı
    AKP’den patronlara ‘torba’ kıyak hazırlığı

    AKP ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yeni ‘torba’ teklifi TBMM'ye sundu. Teklifte patronlara ‘kıyak’ sayılacak düzenlemeler yer alıyor.

    İletişim-İş’ten işçilere kıdem tazminatı için mücadele çağrısı
    İletişim-İş’ten işçilere kıdem tazminatı için mücadele çağrısı

    İletişim-İş, Vodafone’da çalışan işçilere bildiri dağıtımı yaparak zorunlu BES uygulamasına karşı çıkmak ve kıdem hakkını savunmak için örgütlenme çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Hükümet 11. Kalkınma Planını TBMM'ye sundu: Halka kemer sıkma, patronlara teşvik
    Hükümet 11. Kalkınma Planını TBMM'ye sundu: Halka kemer sıkma, patronlara teşvik

    2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu.

    Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz
    Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Öztrak Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    TGS, gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu
    TGS, gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu

    Türkiye Gazeteciler Sendikası, hazırladığı raporla gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Candan Yüceer kayıp mülteci çocukları Süleyman Soylu’ya sordu
    Candan Yüceer kayıp mülteci çocukları Süleyman Soylu’ya sordu

    CHP Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye'de yaşayan mülteci çocukların akıbetini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı
    ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı

    Kavaklık alanda KYK yurdu inşattına karşı nöbet tutan öğrencilere, ODTÜ'ye sokulan polis saldırdı. Saldırıda 1 öğrenci gözaltına alınırken ağaç kesimine başlandığı aktarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ali Babacan AKP'den istifa etti
    Ali Babacan AKP'den istifa etti

    Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AKP'den 18 yıl sonra istifa etti. AKP, Babacan'ı "Kurucu Üyeler" listesinden çıkarıp biyografisini sildi.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    Özgün imgeler ‘Düet’i
    Özgün imgeler ‘Düet’i
    Babil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
    Babil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
    Elektrik Mühendisleri Odası: Çorlu’da tren kazası ihmal zinciri sonucu yaşandı
    Elektrik Mühendisleri Odası: Çorlu’da tren kazası ihmal zinciri sonucu yaşandı

    Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Çorlu tren katliamının 1. yılında bilirkişi raporu paylaştı: Suyu akıtacak menfez 145 yıllık ve üçte biri tıkalı.

    GÜNCELLENDİ
    Trafik magandaları, hamile kadının da bulunduğu araca saldırdı
    Trafik magandaları, hamile kadının da bulunduğu araca saldırdı

    İstanbul Pendik'te yol verme tartışması yaşadıkları otomobilin önünü kesip içinde hamile kadının da bulunduğu araca zarar veren Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    AKP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti
    AKP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti

    İstanbul'un AKP'li ilçe belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Evliliği boyunca şiddet gördüğünü beyan etmesine rağmen boşanamıyor
    Evliliği boyunca şiddet gördüğünü beyan etmesine rağmen boşanamıyor

    Adana'da yaşayan Meryem Karalök 5 yıldır eşinden boşanmak için açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor. Defalarca şiddete uğrayan Karalök, "Artık kurtulmak istiyorum" diyor.

    Evrensekiz Belediye Başkanı'nın baskıları da işçilerin direnişi de sürüyor
    Evrensekiz Belediye Başkanı'nın baskıları da işçilerin direnişi de sürüyor

    Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Evrensekiz Belde Bediyesinden Genel-İş'e üye oldukları için atılan ve direnişe geçen işçiler, Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın kendilerini tehdit ettiğini söylüyor.

    İktisatçı Murat Birdal: Erdoğan’ın elindeki gücü paylaşmaya niyeti yok!
    İktisatçı Murat Birdal: Erdoğan’ın elindeki gücü paylaşmaya niyeti yok!

    İktisatçı Murat Birdal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını, yedek akçenin hazineye aktarılması hazırlıklarını ve ekonominin gidişatını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı

    Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı. 

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Seçenek yaratmazsak baskı ve şiddet artacak
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Seçenek yaratmazsak baskı ve şiddet artacak

    HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli, partisinin Van’da düzenlenen ‘Serhat Örgütlenme Konferansı’nda konuştu.

    Önsa Tekstil'de 3 aydır maaş alamayan işçiler: İş bıraktık bir maaş yattı
    Önsa Tekstil'de 3 aydır maaş alamayan işçiler: İş bıraktık bir maaş yattı

    Dersim'de ödenmeyen maaşları için iş bırakan Önsa Tekstil işçileri, iş bırakınca maaşlarının bir kısmını aldıklarını anlattı. İşçiler, ÖNSA'daki sömürü koşullarını anlattı.

    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB toplantısında bütçe tepkisi: Açık 7,2 milyar lira
    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB toplantısında bütçe tepkisi: Açık 7,2 milyar lira

    Belediye Meclisi toplantısında mali duruma tepki göstereren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Belediye bütçesi tam bir mirasyedi bütçesi" dedi.

    Bursa'da kent genelinde elektrik kesintisi
    Bursa'da kent genelinde elektrik kesintisi

    Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla kent genelinde elektik kesildi.

    Almanya Milletvekili Hermann Schaus: Lübcke'nin katilinin başka bağlantıları var
    Almanya Milletvekili Hermann Schaus: Lübcke'nin katilinin başka bağlantıları var

    Almanya'nın Hessen Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Hermann Schaus ile son yıllarda tartışılan Neonazi cinayetlerini ve Kassel Valisi Lübcke'ye düzenlenen suikastı konuştuk.

    Suudi Arabistan'daki inşaat işçileri: Dilenerek değil direnerek kazandık!
    Suudi Arabistan'daki inşaat işçileri: Dilenerek değil direnerek kazandık!

    Suudi Arabistan’da Baytur şantiyesinde çalışan ve hakları için başlattıkları grevleri kazanımla sonuçlanan inşaat işçileri açıklama yaptı: İnşaat işçisi kendi geleceğini kendi eline almak zorundadır.

    Çorlu tren katliamının yıl dönümünde TCDD'den "Sevgi Taşıyoruz" videosu
    Çorlu tren katliamının yıl dönümünde TCDD'den "Sevgi Taşıyoruz" videosu

    Çorlu tren katliamının 1. yıl dönümünde TCDD'nin "Sevgi Taşıyoruz" başlığıyla yayımladığı videoya tepki gösterildi. Gelen tepkiler üzerine tweet kaldırıldı.

    Kültür Bakanlığından Sıla'ya konser yasağı: Program revize edilecek
    Kültür Bakanlığından Sıla'ya konser yasağı: Program revize edilecek

    Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz konserleri programından Sıla’nın çıkarılacağını açıkladı.

    ‘Merkez’ kararı sonrası doları sert yükseldi
    ‘Merkez’ kararı sonrası doları sert yükseldi

    Dolar, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın getirilmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi.