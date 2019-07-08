‘Merkez’ kararı sonrası doları sert yükseldi

Dolar, Türk Lirası karşısında, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal’ın getirilmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 5.62 seviyesinde kapatan dolar/TL, bugün 5.73 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL Asya seansında ilk işlemlerde 5.82 seviyesine kadar çıkarak 25 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra geriledi. Kur geçen hafta yüzde 2.86 düştükten sonra haftayı 5.62 civarında kapamıştı.

Görev süresi 2020 yılında sona erecek olan Çetinkaya, cumartesi sabahı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal getirilmişti. Merkez Bankası’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada Bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti. Yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını belirten Uysal, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecektir” denilmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)