İletişim-İş’ten işçilere kıdem tazminatı için mücadele çağrısı

DİSK İletişim-İş Sendikası kıdem tazminatlarının gasbedilmesi ve zorunlu BES uygulamasına karşı Maltepe Küçükyalı’da bulunana Vodafone Dijital Operasyon Merkezi önünde işçilere bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. İşçilerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, dağıtım sırasında çok sayıda işçi çıkacak yasa hakkında bilgi aldı, sorular sordu. Ayrıca İletişim-İş’te örgütlenme çağrısının yapıldığı dağıtımda hakların gasbedilmek istenmesine karşı mücadele ve örgütlenme çağrısı yapıldı.

İletişim-İş daha önce Netaş ve Maltepe’deki Turkcell Plaza önünde de bildiri dağıtımı gerçekleştirmişti. (İstanbul/EVRENSEL)